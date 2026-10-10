Demorada la clasificación del GP de Singapur por el retraso en la carrera sprint
La carrera sprint se retrasó en Marina Bay, y la clasificación también lo hará de acuerdo con el reglamento deportivo.
La clasificación para el Gran Premio de Singapur de Formula 1 se retrasará después de que la lluvia demorara el inicio de la carrera sprint del sábado, anunció la FIA.
Un aguacero empapó parte del Marina Bay Street Circuit unos 15 minutos antes de que estuviera previsto el inicio de la sprint, lo que significó que la carrera se retrasó media hora para retirar parte del agua acumulada en la pista.
La duración de la sprint se alargó aún más al pasar unas cinco vueltas detrás del coche de seguridad tras un accidente de George Russell y problemas para Lance Stroll, Franco Colapinto y Isack Hadjar.
Comenzando a las 5:30pm hora local en lugar de a las 5pm, la sprint terminó con la bandera a cuadros ondeando a las 6:16pm, mientras Max Verstappen ganaba por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
La clasificación estaba prevista para las 9pm hora local, pero el reglamento deportivo exige que la sesión no pueda comenzar hasta al menos tres horas después del final de la sprint.
Por lo tanto, la FIA ha anunciado que la clasificación se retrasará, y el cronograma actualizado se publicará en breve.
Más información próximamente…
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Demorada la clasificación del GP de Singapur por el retraso en la carrera sprint
Checo Pérez lamenta el choque con Stroll en el caos de Singapur: "era una buena oportunidad"
F1 EN VIVO: la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments