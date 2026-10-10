Así queda el campeonato de pilotos y constructores de F1 tras la sprint de Singapur 2026
Andrea Kimi Antonelli sigue dando pasos para su campeonato mientras que Max Verstappen se acerca al top tres.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Luego de una caótica carrera en un trazado mojado de Marina Bay, Max Verstappen sigue cerrando la brecha pensando en el top tres del campeonato de pilotos y la está más cerca de Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli sigue ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos ayudado por el abandono de George Russell.
En la copa de constructores, Red Bull comienza a presionar a McLaren como la tercera fuerza aprovechando el doble incidente protagonizado por Lando Norris y Oscar Piastri.
Campeonato de pilotos tras la sprint de Singapur 2026
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|325
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|5/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|221
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|7/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|197
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|6/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|M. VerstappenRed Bull Racing
|196
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|8/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|L. NorrisMcLaren
|189
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|1/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|128
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|96
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|69
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|4/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1
|23
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|3/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|2/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|C. SainzWilliams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras la sprint de Singapur 2026
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|561
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|418
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|317
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|306
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|RB
|94
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1
|30
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|19
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|12
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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