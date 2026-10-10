Los resultados completos de la accidentada carrera sprint del GP de Singapur
Este es el clasificador definitivo de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, donde solo 13 coches llegaron a la meta.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Singapur - Carrera sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|20
|
-
|3
|8
|Red Bull
|Red Bull
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|20
|
+2.591
2.591
|2.591
|3
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|20
|
+16.871
16.871
|14.280
|3
|6
|Ferrari
|Ferrari
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|20
|
+17.238
17.238
|0.367
|3
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|20
|
+20.632
20.632
|3.394
|3
|4
|RB
|Red Bull
|6
|O. Bearman Haas F1
|87
|20
|
+24.321
24.321
|3.689
|3
|3
|Haas
|Ferrari
|7
|N. Hulkenberg Audi
|27
|20
|
+27.525
27.525
|3.204
|3
|2
|Audi
|Audi
|8
|L. Norris McLaren
|1
|20
|
+28.272
28.272
|0.747
|3
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|20
|
+36.220
36.220
|7.948
|3
|Alpine
|Mercedes
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|20
|
+37.640
37.640
|1.420
|3
|Haas
|Ferrari
|11
|F. Alonso Aston Martin
|14
|20
|
+50.464
50.464
|12.824
|3
|Aston Martin
|Honda
|12
|C. Sainz Williams
|55
|20
|
+52.467
52.467
|2.003
|3
|Williams
|Mercedes
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|20
|
+55.792
55.792
|3.325
|3
|RB
|Red Bull
|14
|O. Piastri McLaren
|81
|19
|
1 Lap
|3
|McLaren
|Mercedes
|15
|A. Albon Williams
|23
|14
|
6 Laps
|5
|Williams
|Mercedes
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|6
|
14 Laps
|4
|Audi
|Audi
|17
|V. Bottas Cadillac
|77
|6
|
14 Laps
|4
|Cadillac
|Ferrari
|18
|F. Colapinto Alpine
|43
|2
|
18 Laps
|1
|Alpine
|Mercedes
|19
|I. Hadjar Red Bull
|6
|2
|
18 Laps
|1
|Red Bull
|Red Bull
|20
|G. Russell Mercedes
|63
|1
|
19 Laps
|Mercedes
|Mercedes
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|1
|
19 Laps
|1
|Cadillac
|Ferrari
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|0
|
20 Laps
|Aston Martin
|Honda
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Mejores vueltas carrera sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
1'45.457
|I
|168.637
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.560
1'46.017
|0.560
|I
|167.746
|3
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|19
|
+0.815
1'46.272
|0.255
|I
|167.344
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+1.281
1'46.738
|0.466
|I
|166.613
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+1.405
1'46.862
|0.124
|I
|166.420
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+1.435
1'46.892
|0.030
|I
|166.373
|7
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.509
1'46.966
|0.074
|I
|166.258
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+1.631
1'47.088
|0.122
|I
|166.069
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|11
|
+1.853
1'47.310
|0.222
|I
|165.725
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|13
|
+2.319
1'47.776
|0.466
|I
|165.008
|11
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|11
|
+2.555
1'48.012
|0.236
|I
|164.648
|12
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+3.139
1'48.596
|0.584
|I
|163.762
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|19
|
+3.186
1'48.643
|0.047
|I
|163.692
|14
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|19
|
+3.227
1'48.684
|0.041
|I
|163.630
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|11
|
+5.403
1'50.860
|2.176
|I
|160.418
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Fórmula 1 - GP de Singapur - Parrilla de salida carrera sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'31.156
|195.094
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.120
1'31.276
|194.837
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.243
1'31.399
|194.575
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.298
1'31.454
|194.458
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.431
1'31.587
|194.176
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.546
1'31.702
|193.932
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.693
1'31.849
|193.622
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.185
1'32.341
|192.590
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.791
1'32.947
|191.334
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.999
1'33.155
|190.907
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.093
1'33.249
|190.715
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+2.264
1'33.420
|190.366
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.267
1'33.423
|190.359
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.310
1'33.466
|190.272
|15
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.578
1'33.734
|189.728
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.212
1'34.368
|188.453
|17
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+3.980
1'35.136
|186.932
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.506
1'35.662
|185.904
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+4.974
1'36.130
|184.999
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+5.604
1'36.760
|183.794
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+5.712
1'36.868
|183.590
|22
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+6.220
1'37.376
|182.632
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