Silverstone pone fecha límite para decidir sobre Fórmula 1

Equipo : “Las posiciones: Bottas P1 25.0, Hamilton P2…” Leclerc : “Aaah, ******” Equipo : “Tú eres P3.” Leclerc : “Lo he dado todo, la vuelta era buena. La vuelta era muy buena. Estoy muy contento con mi vuelta. No ha sido suficiente".

Equipo : “OK, bien hecho. No ha sido tu día, pero un buen trabajo”. Verstappen : “Sí, increíble. Teníamos que haber sido segundos hoy. Sinceramente, no sé como he sido capaz de llevar este coche a la meta con este golpe”.

Hulkenberg furioso con Renault después de la carrera

12 / 12

Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Equipo: “Gran trabajo Nico. Ha sido duro. Perdón hombre, pero has hecho un gran trabajo ahí fuera”.

Hulkenberg: “Sigo sin entenderlo ¿Por qué no hemos podido parar antes? Eso nos ha costado la carrera. Estaba sufriendo de verdad. No iba de farol ni mierdas de esas, solo tienen que creerme algunas veces. Creanme, mierda”.

Equipo: “Lo entendemos Nico, lo entendemos completamente”.

Hulkenberg: “Era obvio, mis ruedas estaban a 140 y seguían 'no, no, están bien, quédate fuera, todo está bien'. Mierda”.

Equipo: “Entendido Nico. Lo hablamos después de la carrera”.