Schumacher explica la razón de su fuerte accidente en Suzuka

Al igual que otros, Mick Schumacher hizo una práctica de salida desde la parrilla después que cayera la bandera a cuadros el viernes por la mañana en Suzuka, pero perdió el control de su Haas al pasar por la curva 7 mientras regresaba a los boxes.

Schumacher dañó considerablemente la parte delantera del coche y no pudo tomar parte del segundo entrenamiento mientras su equipo hacía un cambio de chasis por precaución para el resto del fin de semana para poder investigar adecuadamente los daños del que chocó.

El alemán, que no había corrido antes en Suzuka, se quejó por radio tras el accidente de que había sufrido un "enorme aquaplaning", y Schumacher explicó más tarde que se vio sorprendido por el spray de un coche que lo precedía.

"Seguro que no fue bueno que perdiéramos mucha temperatura en la práctica de salida", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com si el enfriamiento de sus neumáticos había tenido algo que ver.

"Pero creo que fue más por el hecho de que teníamos un coche por delante que lanzaba mucho spray, por lo que no veíamos muy bien dónde poner el coche".

"Y además estábamos en un modo del que intentamos aprender todo lo posible para poder tener todos los reglajes adecuados para la carrera".

"Estás tratando de entender la pista en sí, obviamente mi primera vez aquí, tratando de ver dónde están los charcos, porque eso es algo que es muy diferente en cada lugar al que vas".

"Y desgraciadamente aquí el agua parece acumularse bastante en ciertas zonas. Es cuestión de entenderlo".

"Si hubiera pasado dos metros más tarde, probablemente habría dado un trompo de 360 grados y habría seguido adelante. Pero las cosas suceden por una razón. Y no sé cuál es la razón ahora, ¡pero quizá dentro de 10 años lo sepa!"

Mecánicos y comisarios descargan el coche dañado de Mick Schumacher, Haas VF-22, de un camión tras la FP1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher terminó la FP1 en un alentador séptimo puesto y fue categórico al afirmar que, de no ser por el tráfico en el último sector, habría logrado el cuarto mejor tiempo de la mañana.

También rechazó las sugerencias de que perderse la FP2 añadirá presión sobre él mientras su lugar en Haas para 2023 sigue siendo incierto.

"Quiero decir que la presión es algo con lo que he estado lidiando durante bastante tiempo. Y yo diría que incluso toda mi vida. Así que no me importa", aseguró.

"Por otro lado, siempre quiero hacerlo lo mejor posible. Y no importa lo que haya pasado antes. Tomamos una cosa a la vez, y eso es ahora la FP3 mañana, y la clasificación".

"Habríamos sido cuartos si no fuera por el tráfico que tuvimos en el último sector. Parecía muy prometedor. Y creo que la lluvia le sienta muy bien a nuestro coche en este momento. Así que estoy ansioso por lo que viene".

Dado que la actividad del sábado en Japón se disputará en seco, Schumacher admite que no sabe si el ritmo de Haas en mojado se mantendrá.

"Potencialmente es un poco más difícil", dijo Schumacher sobre la forma de Haas en seco.

"Diría que los otros equipos tienen quizás un poco de ventaja en seco en comparación con nosotros en este momento".

"Pero, no obstante, intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para ver cómo es la puesta a punto y qué tenemos que hacer para tener una buena clasificación".

"Estoy deseando salir a la pista mañana. Es un lugar increíble para estar. Y sí, espero que con el coche que tenemos podamos entrar en la Q3. Creo que ese va a ser el objetivo, y luego para la carrera en sí, espero que algunos puntos".

