Sainz se dijo sorprendido por el Ferrari SF21

A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Carlos Sainz siempre se ha mostrado como un piloto sólido, dispuesto a mejorar y a aprender, jugando un papel fundamental para los equipos que han podido contar con él.

Este fin de semana, el español debuta en un gran premio con Ferrari después de haber estado solo un día y medio al volante del SF21.

Un tiempo limitado, sobre todo para un piloto que el año pasado corrió para McLaren y que, de hecho, se enfrenta a una nueva aventura. Aun así, Sainz mostró inmediatamente algunas cosas buenas.

Su cuarto mejor tiempo en los libres 2, a 280 milésimas de Max Verstappen, fue una más que notable tarjeta de presentación. Sin embargo, lo más interesante fue el ritmo de carrera mostrado con los neumáticos medios.

"Nos hemos encontrado con unas condiciones muy diferentes a las de los entrenamientos y a las de los libres 1. En los libres 1 todo parecía bastante normal, pero luego el viento y las condiciones de la pista cambiaron un poco en la FP2. Y eso llevó el equilibrio mucho más al límite y todo fue más complicado en pista", dijo Sainz al final de la jornada.

"En tanda larga he ido un poco mejor. Hemos visto que los Red Bull y los Mercedes tienen más ritmo que los demás, pero también me ha sorprendido que todos estuviéramos tan cerca en la simulación de clasificación".

El viento, las condiciones de la pista y una confianza que aún está por construir hacen difícil comentar en profundidad la competitividad del SF21 para el madrileño, quien, sin embargo, dejó entrever que está centrado en encontrar el feeling adecuado con el monoplaza lo antes posible.

"De momento no hay que hacer demasiados comentarios sobre el equilibrio porque algo depende también de mi estilo de conducción, que tiene que adaptarse al coche. Durante las sesiones me he sentido bastante cómodo, pero mañana la situación podría ser completamente diferente, porque el viento podría cambiar o intensificarse, como está ocurriendo ahora. Al cambiar de coche no quieres cometer fallos estúpidos y vas un poco por debajo del límite", aseguró.

"Todo podría ser diferente y podría verme obligado a empezar de cero e intentar recuperar la confianza. Paso a paso lo conseguiré. Hasta ahora solo hemos tenido dos sesiones de entrenamientos libres. La confianza está aumentando, pero aún necesitamos paciencia".