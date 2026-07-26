El Gran Premio de Hungría 2026 no es de los mejores recuerdos para el australiano de McLaren Oscar Piastri porque el aussie vio complicada su carrera cuando se encontró con el Williams de Carlos Sainz en la mitad de la prueba.

Carlos Sainz se cruzó en la trayectoria de Oscar Piastri mientras este peleaba por mantener la cima de la carrera en una lucha de ritmo contra su compañero Lando Norris, a la postre vencedor. El incidente, ocurrido en la vuelta 39 en la segunda variante del trazado, obligando al australiano a realizar una maniobra de emergencia, perdiendo el tiempo suficiente para que Lando Norris tomara la delantera tras salir de los pits. El incidente incluso llevó a Piastri a un contacto con el Williams del español.

Aunque los comisarios sancionaron al madrileño con cinco segundos, el español explicó que la raíz del problema fue un fallo electrónico en su cabina, todo por el problema en el sistema de banderas azules mientras libraba su batalla con el Aston Martin de Fernando Alonso por las posiciones secundarias.

“No teníamos luces azules en el volante, lo que normalmente, cuando estamos en peleas como esa, donde estamos luchando por una posición, nos ayuda a entender si nos van a doblar o no".

Aunado a la falta de alertas en el tablero, las condiciones visuales en ese sector del Hungaroring complicaron aún más la maniobra de adelantamiento. Sobre este punto, el madrileño detalló que "en esa etapa, no tenía idea de que estaba a punto de ser lapeado, y encima de eso, sí, estaba en una gran pelea con Fernando, tratando de hacerle un interior en la curva, y no habría esperado que Oscar estuviera allí. E incluso si él estaba allí, estaba en mi punto ciego en el ángulo, así que fue imposible, francamente, de mi parte evitarlo. Así que una mejor comunicación habría ayudado, pero al mismo tiempo, fue una cosa de carrera que a veces sucede".

Sainz aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta de que el actual sistema de distribución de energía en las unidades de potencia también fue causante de más banderas azules.

“Algo estaba mal en el sistema, y hoy fue un día muy difícil para controlar la bandera azul. Hay reglas muy claras al respecto. Si no fuéramos tan lentos, no habría tantas banderas azules, así que sabemos cuál es la solución. El año pasado casi no había banderas azules”.