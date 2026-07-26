Cómo un fallo en el sistema de banderas azules fue una pesadilla en el GP de Hungría 2026

La repentina e inesperada oleada de pilotos de Fórmula 1 que ignoraron las banderas azules en el Gran Premio de Hungría del domingo se debió, en realidad, a un fallo del sistema.

La señalización con banderas ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología de la F1. Antiguamente, solo se agitaban banderas físicas junto a la pista, pero posteriormente se añadieron paneles luminosos más visibles, y ahora los pilotos ven las banderas azules que les corresponden en la pantalla del volante.

Sin embargo, en la carrera de hoy en el Hungaroring, se informó de que las banderas azules se mostraban de forma aleatoria y sin los números de los pilotos, lo que provocó varios sustos y, en ocasiones, incidentes.

"No teníamos ninguna indicación en el volante de los coches", explicó Esteban Ocon. "Así que solo veíamos los paneles de banderas azules, pero sin nuestros números.

"Por ejemplo, estaba compitiendo con Isack [Hadjar] a la salida del pit lane, pero llevaba una vuelta de retraso y no lo sabía. Así que puede que le haya bloqueado durante tres curvas. Pero para cuando los ingenieros me dijeron: “Bueno, no estás compitiendo contra él”, ya no lo sabes porque la bandera azul está parpadeando constantemente durante toda la vuelta. Así que sí, no queda muy claro".

Según ha podido saber Motorsport, la FIA era consciente del problema existente y, por ello, recurrió a banderas físicas y paneles luminosos.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Liam Fabre

Esto no impidió que se produjera confusión en la pista, siendo el ejemplo más destacado la colisión de Carlos Sainz con Oscar Piastri al salir de la curva Hamilton (curva 2), lo que contribuyó a que el piloto McLaren perdiera el liderato de la carrera frente a su compañero de equipo y eventual ganador, Lando Norris, mientras intentaba adelantar a la Williams.

Más de la F1: Fórmula 1 Por qué Sainz solo recibió cinco segundos de sanción tras golpear a Piastri en Hungría

"En ese momento no tenía ni idea de que me iban a sacar una vuelta, y además estaba en plena lucha con Fernando [Alonso], intentando adelantarle por dentro en la curva", explicó Sainz. "No esperaba que Óscar estuviera allí. Incluso si hubiera estado allí, o si lo hubiera esperado, se encontraba en mi ángulo ciego, así que, sinceramente, desde mi posición era imposible evitarlo.

"Probablemente una comunicación un poco mejor habría ayudado, pero al mismo tiempo, [es] algo que a veces ocurre en las carreras".

Aun así, a Sainz se le impuso una penalización de cinco segundos, ya que los comisarios consideraron que la posición del McLaren en el ángulo muerto del español —pero no la situación de la bandera azul— era un factor atenuante, de ahí que no fuera una penalización de 10 segundos.

Oliver Bearman recibió una sanción similar, ya que el piloto de Haas no respetó las banderas azules cuando fue adelantado por Isack Hadjar. El arrepentido británico consideró que era difícil hacerlo mejor en aquellas circunstancias tan complicadas.

"Me siento mal por la penalización por la bandera azul con Hadjar, porque, sinceramente, lo que había ahí fuera fue una auténtica pesadilla", se lamentó.

Oliver Bearman, equipo Haas F1 Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Básicamente, pasas por la zona interior del circuito, no tienes tiempo de mirar por los retrovisores y, prácticamente en cada vuelta que daba, me aparecían pantallas con la bandera azul. En esta carrera no funcionaban correctamente, así que era difícil saber si era tú, el coche de detrás, el de delante o cualquier otro el que recibía la bandera azul.

"Obviamente no fue a propósito; voy una vuelta por detrás, no intento hacer nada malo, pero, evidentemente, me siento mal por haber podido afectar a la carrera de cualquiera".

Bearman explicó además: "Al comienzo de la carrera me aparecían banderas azules tras seis vueltas, y pensé: “Vaya, qué raro. No vamos tan lentos como para que nos den una vuelta en seis vueltas”.

"Así que, básicamente desde la vuelta seis hasta la 70, había banderas azules en cada vuelta, por lo que era muy difícil saber qué era real, qué era falso, qué era para mí y qué no, porque normalmente ves tu número; esta vez solo era la bandera azul. Así que, como he dicho, no hubo ninguna mala intención; tuve que confiar plenamente en el equipo para que me ayudara a superar esas banderas azules".

Con información de Ronald Vording y Stuart Codling