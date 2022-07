Russell pide erradicar el abuso de los aficionados a los pilotos de F1

El aumento de la popularidad de la Fórmula 1 en los últimos años ha ido acompañado de una gran diversidad de opiniones entre los aficionados a favor o en contra de determinados pilotos, especialmente en las redes sociales.

George Russell citó un ejemplo real para poner en situación a la prensa: un aficionado le abucheó sin ningún motivo aparente durante el desfile del Gran Premio de Canadá.

"Creo que a medida que tu fama aumenta llegan muchos aspectos positivos, sin duda, pero también negativos, que no son fáciles de asimilar. En Montreal, alguien gritó mi nombre y me abucheó.

"Yo estaba sentado en el coche durante el desfile de pilotos y es bastante complicado entender que este tipo de 35 o 40 años me abuchee cuando ni siquiera le conozco. Sólo intento mantenerme al margen y de dar lo mejor de mí en cada carrera, dar un buen espectáculo y ser educado con absolutamente todo el mundo".

"Hay cosas a las que tenemos acostumbrarnos y que, por desgracia, este es el mundo y la sociedad en la que vivimos. Y obviamente este es otro ejemplo de algo que debemos erradicar".

"¿Quién le da derecho a este tipo de insultar a alguien? ¿Qué derecho tienen los aficionados al fútbol de abuchear a los jugadores? Ellos sólo están haciendo su trabajo. Y creo que esto es un aspecto que mucha gente no aprecia desde esta posición".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

El director de la GPDA también mostró su apoyo a los mensajes contra el racismo que surgieron en el entorno de la Fórmula 1 a raíz de las recientes polémicas de Nelson Piquet y Juri Vips.

"Creo que está claro que todos debemos hacer algo más para acabar con el racismo que existe no sólo en el mundo del motor, sino en la sociedad", dijo. "Y creo que va más allá de esto: todos los insultos que la gente también recibe en Internet".

"Creo que es genial ver a tantas personas unidas, mostrando sus puntos de vista. Y creo que todos tenemos el deber de hacer algo más. Es increíble ver en los tiempos que corren que todavía seguimos con esto".

Cuando se le preguntó si pensaba que la declaración de la F1 al respecto era suficiente, cuestionó por qué se había dejado de hacer el gesto de la rodilla al suelo contra el racismo antes de cada carrera.

"No creo que nada sea suficiente", dijo. "No he visto la declaración de la propia F1. Así que no puedo comentar eso, pero creo que han pasado dos años desde la primera carrera de 2020 en la que todos nos arrodillamos en Austria".

"Y cuando tomaron la decisión de parar este gesto, mucha gente pensó '¿por qué paramos?', porque no es que el racismo ya se haya resuelto, todavía existe y mucho".

"Esta semana lo hemos podido ver desde dos extremos diferentes, uno desde alguien que diría que está anclado a sus costumbres, de generación mayor, pero también desde la visión de un chico joven. Creo que tenemos que hacer algo más al respecto".

Preguntado sobre si la GPDA pedirá el regreso del gesto de la rodilla, dijo: "No estoy muy seguro de lo que haremos exactamente, pero sí, creo que hay conversaciones que necesitamos tener y hablar entre nosotros para usar nuestra plataforma para conseguir un bien mayor".

"Creo que hemos hablado mucho sobre esto en los últimos dos años, ya sea sobre la salud mental, el racismo o los insultos en las redes sociales, pero sólo somos pilotos de carreras, no somos políticos ni nada de eso", concluyó.