George Russell es ahora “excepcionalmente improbable” que gane el título de Formula 1 de 2026, tras haber sido superado por su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, por quinta vez consecutiva en el Gran Premio de España.

Russell clasificó en un discreto sexto puesto en el nuevo circuito Madring de la F1, explicando que “intentó apretar fuerte en la curva 11” pero “los neumáticos no pudieron soportarlo”.

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Él y Oscar Piastri tuvieron contacto al inicio de la carrera, con el británico aparentemente ileso, pero salió perjudicado con el coche de seguridad virtual temprano, al cambiar de neumáticos duros a medios, mientras que la mayoría de sus rivales pudieron pasar de blandos o medios a duros en un momento ideal.

“Un momento muy frustrante con el coche de seguridad”, dijo Russell. “Esperábamos llegar hasta la vuelta 40, sabíamos que Kimi y los pilotos con el medio y el blando pararían alrededor de la vuelta 15, y el coche de seguridad salió en la vuelta 14, así que…”

Solo dos de los 12 pilotos que empezaron con duros pararon bajo VSC, Russell y Fernando Alonso; el primero acabó parando de nuevo para volver a su compuesto duro preferido.

Charles Leclerc, que iba justo por delante del Mercedes en la primera parte de la carrera, se mantuvo en pista y paró en la vuelta 48. Aun así, sufrió la presión del Mercedes al final, pese a la parada extra de las flechas de plata y los neumáticos blandos nuevos en el Ferrari. Leclerc salvó por poco la cuarta posición, con Russell quinto.

“El duro fue, con diferencia, mi neumático más superior”, explicó el británico. “Habría sido una gran apuesta quedarme fuera con el medio. Pensé que no tenía nada que perder. Al final, creo que habría acabado donde acabé de todos modos. Así que, una pequeña pena. Una pista muy difícil para adelantar, lo cual fue un poco molesto, supongo, para todos”.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, Russell insistió en que “el rendimiento fue mucho mejor que el resultado” en Madrid. “Pero esto fue algo al estilo de Mónaco, en cuanto a que la clasificación lo era todo”, añadió.

Mientras tanto, Antonelli logró su octava victoria de la temporada y su 12.º podio en 14 grandes premios. La ventaja en el campeonato del italiano sobre Russell se ha disparado de 25 a 81 puntos en las últimas cinco rondas.

Russell es dolorosamente consciente de que la consistencia del joven le deja poco margen para reducir de forma significativa la brecha en la lucha por el título, con –teóricamente– nueve rondas restantes.

“No voy a decir que se acabó, pero es excepcionalmente improbable que esté en esta lucha”, admitió el piloto de 28 años. “Ni siquiera estoy pensando en estar en la lucha porque no creo que esté en la lucha. Casi me permite simplemente centrarme carrera a carrera e intentar ganar tantas como sea posible. Lo que tenga que ser, será, pero… Sí, ahí es donde estamos ahora mismo”.

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