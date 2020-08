Ricciardo cerca del podio en Spa y de pagar su apuesta con Renault

El piloto australiano de Renault F1 se quedó a tan solo 3,422 de lograr su objetivo de esta Fórmula 1 2020: subirse al podio y, de paso, que su jefe se haga un tatuaje.

La famosa apuesta de Daniel Ricciardo con Cyril Abiteboul, director ejecutivo de Renault F1, estuvo a punto de cumplirse este domingo en el GP de Bélgica de Fórmula 1. Pero fue Max Verstappen quien finalmente se llevó el gato al agua y aguantó el tercer peldaño del podio junto a los Mercedes.

"Sinceramente, sentí que el click estuvo en cuanto pasé a Gasly. Luchar con Pérez y Gasly hizo que las ruedas se sobrecalentaran, por lo que llevó unas vueltas recuperarlas y una vez que lo hice, empecé a apretar cada vez más, sin dejar nada en la recámara y luego di todo en la vuelta rápida. No era sostenible mantener ese ritmo muchas vueltas, por lo que creo que usé todo lo que había", comentó el australiano en Sky F1, tras marcar la vuelta rápida de la carrera en el último giro.

"Me encanta como nuestro podio este año, si llega, se verá empañado por un tatuaje. Descorcharemos champagne y todo se centrará en un tatuaje".

Cuando se le preguntó si el podio llegará el próximo fin de semana en Monza, Ricciardo bromeó y explicó qué le dejó sin podio en Spa: "Hay una gran cultura del tatuaje en Italia, todos los futbolistas tienen... tuvimos mucho ritmo y me quedé un poco frustrado. Estuvo fuera de nuestro control, pero la estrategia de Gasly y Pérez abrió hueco entre Max y yo en la resalida, por lo que sin eso, creo que podríamos haberle presionado con los duros. Si le hubiera pasado, no lo sé, pero creo que podríamos haber tenido muchas más opciones".

En la salida, Ricciardo presionó intensamente a Verstappen en la frenada posterior a la recta de Kemmel y durante las siguientes cuatro curvas. Pero finalmente tuvo que claudicar ante el holandés.

"Sí, tuve un doble rebufo de esos chicos y fue positivo. No me malinterpretes, trataba de adelantar, pero siempre hay un momento en el que piensas si serán un poco más rápidos, por lo que intenté adelantar y si luego él me volvía a adelantar, que así fuera. Pero no tenía sentido salirme de la trazada en las primeras curvas, por lo que intenté mantener ese 1% de madurez y disciplina que tengo", reflexionó.

Información adicional de Haydn Cobb

Las fotos de Daniel Ricciardo en el GP de Bélgica 2020