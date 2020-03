Ricciardo esperaba tener tres títulos a estas alturas

"Todavía no he logrado mis objetivos", dice Daniel Ricciardo antes de su décima temporada en la Fórmula 1 a los micrófonos de la misma serie, palabras que no son de extrañar, sobre todo porque tenía planes ambiciosos cuando llegó: "Después de mi año 2014 [en Red Bull] esperaba tener un título de campeonato en 2020 - o tres. Pero resultó diferente”.

Después de tres victorias en su primera campaña con Red Bull en 2014 y el tercer lugar en el Campeonato Mundial, Ricciardo se quedó completamente sin ganar en 2015, antes de volver a ser tercero en 2016 y registrar cuatro victorias más en Grandes Premios en 2018. Ahora con Renault ni siquiera se acercó al podio desde 2019.

Sin embargo, está "orgulloso" de su carrera en la Fórmula 1. Después de todo, ha logrado dejar su huella en la escena de los grandes premios, aunque no como campeón del mundo.

Ricciardo está considerado como uno de los pilotos más populares en el pit lane de la Fórmula 1 y en las redes sociales, sólo el seis veces campeón del mundo Lewis Hamilton juega en una liga diferente.

El mismo australiano piensa que su personalidad se encuentra "bastante bien" y enfatiza: "Esto no es artificial. No estoy tratando de ser el payaso de la clase. Sí, es un trabajo y una carrera, pero también puedes divertirte con ello. Y me estoy divirtiendo con ello". Dicho esto es claro en que planea pasar "unos cuantos años más" en la máxima categoría.

Esto es algo que le costó mucho imaginar al principio. Porque cuando Ricciardo llegó a la Fórmula 1 en la mitad de la temporada 2011 y condujo para el extinto equipo HRT, la dimensión pura de la escena del Gran Premio realmente lo abrumó.

Mirando hacia atrás, el entonces joven de 22 años dice: "Cuando llegué a la Fórmula 1, no veía a mis competidores como oponentes. ¡Para mí eran héroes! Primero tuve que ajustar mi actitud, creer en mí mismo y que pertenecía a este mundo, y eso llevó tiempo."

Durante los primeros seis meses dijo que tenía constantemente la sensación de que "se aprovecharían del hecho de que soy el joven agradable de al lado. Así que sentí que tenía que hacer algo”.

De hecho, la percepción de Ricciardo cambió en los años siguientes, precisamente porque intentó conscientemente romper con su imagen anterior, y eso lo hizo cuando ascendió a Red Bull Racing teniendo a lado a Sebastian Vettel. "En 2014, podía competir contra él y sorprenderlo en la pista. Fue muy bueno para mí".

Ante esta situación, Ricciardo alude sus constantes y excelentes intentos de adelantamiento, con los que se ganó mucho respeto en la parrilla de la Fórmula 1, mientras también dejaba de lado al cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel en un duelo en su primera temporada de Red Bull, lo cual también ayudó a su construcción de la imagen.

También se había dado cuenta de que el golpe mediático en la Fórmula 1 no era nada de lo que él pensaba. "La Fórmula 1", dice Ricciardo sobre sus primeros días, "era muy estricta en ese entonces, era un negocio. Vienes a trabajar y haces tu trabajo, y terminabas”.

Ricciardo aportó una nueva soltura, por ejemplo con chistes divertidos en la conferencia de prensa o con su famosa celebración en el podio, donde bebe champán de su bota de carreras.

"Pensé: En realidad, soy un idiota por hacer esto. Por otro lado, estaba orgulloso de haberle dado a la Fórmula 1 algo nuevo. Pero no tuve que soportar este tipo de cosas por mucho tiempo”, concluyó.