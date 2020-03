Red Bull: Si descalificaban a Ferrari habríamos sido segundos

El alboroto se ha levantado, pero también era bastante predecible que el comunicado emitido por la FIA en el último día de las pruebas colectivas en Barcelona tendría algunos arrastres.

La Federación Internacional anunció que había llegado a un acuerdo con Ferrari en relación con la unidad de potencia, después de la controversia sobre la ventaja de rendimiento del Cavallino Rampante durante la temporada pasada.

El problema es que el contenido de este acuerdo ha permanecido confidencial, no sólo para los medios de comunicación, sino también para los equipos competidores. El miércoles, por lo tanto, no mucha gente se sorprendió cuando los siete equipos que no compiten en la parrilla los motores hechos en Maranello emitieron una declaración conjunta pidiendo claridad.

Un concepto que fue reiterado por Helmut Marko, mano derecha de Dietrich Mateschitz en Red Bull, quien como siempre, sin embargo, no perdió la oportunidad de picar la cresta, destacando que en caso de irregularidades de Ferrari, el equipo de Milton Keynes habría cerrado en segundo lugar con una ganancia consecuente de muchos millones de dólares más.

"Queremos saber los detalles del acuerdo. No olvidemos que si Ferrari fuera descalificado, habríamos quedado segundos en el Campeonato Mundial de Constructores y eso significa varios millones de diferencia", dijo Marko, reiterando que el dedo no apunta a Ferrari, sino a la falta de claridad por parte de la FIA.

Aquí, sin embargo, las palabras de Max Verstappen en Austin también vuelven a la mente cuando, después de una decepcionante actuación del Cavallino Rampante dijo: "Eso sucede cuando dejas de hacer trampa". Una frase que Marko recordó de nuevo: "Desafortunadamente, me temo que Max tenía razón".

Sin embargo, según el antiguo piloto austriaco, es esencial que haya más claridad en el futuro, para evitar que otras situaciones extrañas como ésta vuelvan a surgir.

"Para un F1 saludable, es necesario evitar en el futuro que un fabricante que produce una unidad de potencia pueda encontrar algo extraño, ponerse de acuerdo con la FIA y utilizarla regularmente".

