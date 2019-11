Renault: "Nuestro objetivo no era el mismo que el de McLaren"

Cuando acabara el contrato que los une (a finales de 2020), Renault quería fortalecer su relación con McLaren y colaborar en más partes del auto que el motor, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el equipo británico prefirió unirse a Mercedes para 2021.

Abiteboul admite que Renault habría estado en una mejor posición los siguientes años si hubiera logrado el acuerdo que quería, trabajando de cerca y compartiendo información con McLaren.

Sin embargo, insiste en que el equipo de Enstone no estará peor de lo que está ahora.

"Creo que habríamos sido más fuertes juntos con el tipo de asociación que nosotros queríamos", dijo Abiteboul. "Sin eso, seremos más débiles de lo que podríamos haber sido, así que en mi opinión es una oportunidad perdida".

"Pero no es que nos ponga en una posición muy diferente a la que tenemos actualmente".

"En este momento no colaboramos con McLaren más allá del motor, así que no cambia nada. No hay mejora, pero tampoco empeora. Solo tenemos que actuar juntos y seguir trabajando de la manera habitual".

"Admito que lo que proponíamos a McLaren era quizás un poco inusual, ser un poco más abiertos sobre la forma en la que los equipos pueden cooperar. Tenemos el fantástico modelo de Haas y Ferrari, solo queríamos un caso diferente de colaboración entre dos escuderías".

"Es una oportunidad perdida, pero también sabemos lo que tenemos que hacer, y estamos completamente preparados para rendir como equipo independiente en todos los aspectos".

Abiteboul dice que, trabajando codo a codo con McLaren, ambos se habrían acercado a los tres mejores equipos.

"Creo que McLaren simplemente busca una relación de cliente muy simple y directa. Eso es lo que nos dijeron de manera muy clara. Querían un suministrador e indiscutiblemente Mercedes es un muy buen proveedor. Además, Mercedes tiene unos estándares en cuanto a especificaciones que permitirían a McLaren centrarse solo en su chasis. Tiene lógica".

"Nuestra propuesta era de una asociación en la que compartiríamos mucho más, compartiríamos mucho sobre la integración del motor, la instalación del chasis, pero no solo eso".

"Si miras dónde estamos, estamos muy cerca de McLaren, hay poca distancia entre nosotros y ellos. Pero hay un mundo entre nosotros y los mejores equipos. Para mí, el objetivo de esa relación hubiera sido trabajar para reducir esa distancia juntos, creando más sinergias, sobre equipamiento y sobre instalaciones".

"También con el futuro que espera a la F1, con piezas estándar, otras de código abierto y otras prescriptivas, había una serie de oportunidades de unirnos para intenta reducir la ventaja de los mejores. Eso es lo que queríamos".

"Por eso hablé de una asociación estratégica, lo que no significa pasar a ser un equipo junior o Renault B. Obviamente no iba a ser así, ni lo intentamos, ni nos lo planteamos. Pero nuestro objetivo no era el mismo que el de McLaren".