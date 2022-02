La relación de Tom Brady con la Fórmula 1

Dedicarse profesionalmente al deporte es algo reservado para solo unos pocos privilegiados en todo el mundo, más aún si tu objetivo es ser el mejor de todos los tiempos. Alguien que hizo ese camino y que está considerado como uno de los GOAT (las siglas en inglés para referirse al mejor de la historia con el Mejor de Todos de los Tiempos-Greatest Of All Time) es Tom Brady.

El jugador de NFL anunció su retirada a los 44 años a través de una publicación en Instagram, y durante su trayectoria como quarterback en los equipos New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, se convirtió en el jugador con más victorias en la Super Bowl.

El estadounidense, a pesar de ser conocido por su carrera en el fútbol americano, guarda una relación muy especial con la Fórmula 1. En el Gran Premio de Mónaco de 2018, hizo gala de su habilidad con el balón al dar un pase hacia Daniel Ricciardo desde un yate a otro, y también tuvo una distendida conversación con el campeón de 2016, Nico Rosberg, en el pitlane antes de la carrera, pero eso no queda ahí.

Lewis Hamilton reveló en una charla con uno de sus patrocinadores que es un gran admirador de Tom Brady: "Me he encontrado con él en varias ocasiones, y a veces le mando mensajes para que me pueda dar algún consejo".

"He visto lo que ha conseguido Tom. Algunas cosas de su entrenamiento, su preparación y la forma en la que habla con el equipo", explicó el piloto británico a finales de 2021. "Hay tanto que puedes aprender por el simple hecho de ver a un gran atleta como él para aplicar y mejorar".

El ya ex jugador, todavía buscaba su octavo cetro en aquella conversación, tal y como hará Hamilton en la temporada 2022 de Fórmula 1, algo que al de Mercedes le servía como motivación: "Tengo que seguir a Tom", decía.

Esa tampoco fue la única vez que el mítico número 12 de la NFL tuvo relación con el Gran Circo y las cuatro ruedas, ya que en la presentación del Aston Martin de la temporada 2021, el AMR21, apareció por sorpresa.

"Hola Lance [Stroll] y Seb [Vettel]. Parece que su coche ya está aquí y tiene un gran aspecto. ¡El AMR21 parece rápido!", afirmó el quarterback en un vídeo. "Así que felicidades a Lawrence [Stroll] por el espectacular equipo que están formando, siempre hay que hacer eso, trabajo en equipo, todos lo sabemos, y no puedo esperar a ver lo que tienen guardado para este 2021".

"Es increíble que Aston Martin regrese a la Fórmula 1, los animaré en cada paso que den con estos dos grandes pilotos y les deseo mucho éxito. Buena suerte", concluyó con una gran sonrisa.

Precisamente ese brillo en la cara que Tom Brady tenía durante la grabación de aquel vídeo es el mismo que se retira de la cara de los aficionados al deporte, aquellos que le estarán eternamente agradecidos y que le desean una feliz retirada.