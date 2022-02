VIDEO: George Russell vive su primer día como piloto de Mercedes F1

George Russell empezó a coquetear con la Fórmula 1 en los años 2016 y 2017, dos temporadas en las que ocupó el puesto de piloto de pruebas para tres equipos distintos; Force India, Mercedes y Williams, éste último fue el que finalmente le dio la oportunidad de debutar en el año 2019.

Bajo el paraguas y protección de Mercedes, el joven piloto británico fue formándose en las filas de Williams y tres temporadas después, el equipo de la estrella anunció su contratación para la temporada 2022 de F1 como sustituto de Valtteri Bottas.

Si bien es cierto que su llegada a la estructura alemana llevaba varios años dejándose entrever, George Russell tuvo que ser paciente y esperar hasta este inicio de 2022 para presentarse como nuevo piloto oficial de Mercedes.

En su primer día con el equipo, el británico visitó las dos fábricas de la estructura situadas en Brackley y Brixworth. Allí pudo conocer todos los secretos de los que a partir de este momento formará parte, además de poner cara y saludar a todo el personal que trabaja para que Mercedes sea competitivo año tras año, algo que les ha llevado a conquistar los últimos ocho títulos de constructores de forma consecutiva.

De forma muy amistosa, Russell saludó a parte del personal e incluso regaló alguna que otra foto, así como también unos cuantos autógrafos para una serie de personas que aunque realmente son sus nuevos compañeros de trabajo, una gran mayoría también son admiradores.

Para finalizar la visita a las dos fábricas de Mercedes en Fórmula 1, George Russell quiso dar un pequeño discurso en presencia de algunos de los empleados que se encontraban allí en ese momento:

"Gracias, en primer lugar quiero darles los buenos días a todos, gracias por la cálida bienvenida. Es mi primera vez aquí en Brixworth, por lo que realmente es muy especial ver todo lo que sucede detrás de escena, porque creo que a menudo no apreciamos lo que se necesita para crear un coche tan increíble, luego, cuando llegas a la pista, ves el producto final y no ves necesariamente todo el arduo trabajo que se requiere para hacerlo, así que esto me abrió los ojos, gracias".

Una vez finalizado el mensaje, Russell se despidió entre aplausos y puso punto y final al que podría ser el primer día de un largo periodo de éxitos, aunque eso no se descubrirá hasta dentro de unos pocos meses.

La próxima aparición pública del británico como piloto de Mercedes será el próximo viernes 18 de febrero, fecha en la que se presentará de forma oficial el nuevo W13 que pilotarán tanto él como Lewis Hamilton a lo largo de toda la temporada 2022.