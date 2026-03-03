Ralf Schumacher se muestra escéptico: ¿llegará Aston Martin a la meta?

Tras las pruebas previas a la temporada 2026 de Fórmula 1 en Baréin, el experto Ralf Schumacher duda de que Aston Martin cuente actualmente con un paquete capaz de llegar a la meta en las primeras carreras del año. En Sakhir, la escudería recorrió menos kilómetros que cualquier otro equipo.

"Es un gran desastre", afirma Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky. "Todo se junta", dice el seis veces ganador del Gran Premio, que comenta sobre la situación actual de Aston Martin: "El coche no es bueno y el motor es malo".

"Casi no puede ser peor", afirma Schumacher, después de que la escudería completara solo 334 vueltas en las dos semanas de pruebas en Baréin. A modo de comparación: Cadillac, recién llegada a la Fórmula 1, fue el segundo equipo con menos vueltas, con 586, es decir, 252 más que Aston Martin.

El punto más negativo fue el último día de pruebas, en el que Lance Stroll solo pudo dar seis vueltas porque Honda, su socio en materia de motores, se quedó sin piezas de repuesto. Por eso, Schumacher se pregunta "si se podrán terminar las carreras al principio".

Dado que Aston Martin se vio repetidamente frenado por problemas durante las pruebas, ahora hay que esperar a ver si se pueden solucionar «en tan poco tiempo» antes del inicio de la temporada, subraya Schumacher, que considera que la responsabilidad recae principalmente en Honda.

"Ellos eran precisamente los que querían la parte eléctrica [del motor], que es ahora donde tienen más problemas", dice en referencia a los japoneses. "La pregunta es: ¿se puede arreglar con el concepto actual o hay que replantearlo por completo?", afirma Schumacher.

A muchos aficionados ya les viene a la memoria el regreso de Honda a la Fórmula 1 en 2015 con McLaren. En aquella ocasión, Kevin Magnussen ni siquiera logró salir en la parrilla de salida en la primera carrera de la temporada en Australia, y su compañero de equipo, Jenson Button, cruzó la línea de meta con dos vueltas de retraso.

Si Aston Martin sufre una debacle similar, Schumacher advierte: "Hay que mantener la calma, porque de lo contrario un equipo así se desmorona". Schumacher cree que Fernando Alonso está "muy frustrado" y que el nuevo jefe del equipo, Adrian Newey, también está "muy, muy decepcionado".

"Hay mucha presión", afirma, y subraya que ahora hay que "dar tiempo" al equipo para que controle la situación. "Y, por supuesto, hay que vigilar que no se destrozan entre ellos. Es una gran prueba de paciencia", afirma Schumacher.