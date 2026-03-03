¿Drive to Survive está próxima a su final? La producción responde tras 8 temporadas

Los productores de la exitosa serie de Netflix Drive to Survive "no tienen previsto poner fin" a la serie mientras siga teniendo éxito en la Fórmula 1.

Una semana antes del inicio de la nueva temporada de F1, se estrenó en Netflix la octava temporada de esta exitosa serie de larga duración, una serie reducida de ocho episodios que sigue la temporada 2025, producida como siempre por Box to Box Films.

Leer también: Fórmula 1 Todo lo que aprendimos de la temporada 8 de Drive To Survive de la F1

El éxito de la primera incursión de Netflix en la F1 está ya bien documentado, con una audiencia de más de 10 millones de espectadores en la temporada 7, dejando atrás a todas las demás franquicias deportivas.

Las críticas de la temporada 8 han sido dispares, y la serie sigue dividiendo a los aficionados acérrimos de la F1 y a los recién llegados que la F1 y sus creadores intentan atraer a este deporte. Pero mientras la serie logre este último objetivo, sus creadores no ven ninguna razón para cambiar su enfoque.

"Hay que aceptar desde el principio que no se puede complacer a todo el mundo", afirma Tom Rogers, director de posproducción de Box to Box.

"La realidad es que los aficionados acérrimos, inevitablemente, tendrán algunas quejas sobre algunas cosas que aparecen en el programa. Pero nuestro objetivo no es realmente la gente que ya es apasionada de la Fórmula 1".

Carlos Sainz, Williams, Alex Albon, Williams, Drive to Survive, temporada 8 Foto: Netflix

"Este siempre ha sido el punto de acceso para los nuevos aficionados. Queremos convertir a los aficionados ocasionales en aficionados incondicionales, y a los que no son aficionados en aficionados ocasionales. Y creo que lo hemos conseguido. Mientras mantengamos esa visión fresca del paddock, creo que seguirá teniendo éxito.

"No es habitual que las series de Netflix lleguen a la temporada 8, y creo que eso dice mucho de la popularidad de la serie, pero también del deporte".

Eso no significa que se ignoren todas las críticas vertidas contra la serie por parte de fans entendidos, que van desde incongruencias editoriales hasta sacar de contexto fragmentos de audio e imágenes para crear drama.

"¿Es la serie perfecta? No", admitió Rogers. "¿Hemos cometido errores en el pasado? Por supuesto. El año pasado hubo uno con Max [Verstappen]. Teníamos la toma equivocada de la sala de enfriamiento equivocada. Fue un error genuino. En cuanto nos lo señalaron, lo corregimos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Drive to Survive, temporada 8 Foto: Netflix

"Se convierte en una gran noticia, pero no hay ninguna conspiración. No estamos tratando de tender trampas a la gente. Es un error humano y cada año implementamos más procesos para intentar mitigarlo. Ahora tenemos [marcadores] en todas nuestras imágenes que indican de qué gran premio proceden. Así, si es de un gran premio equivocado, es muy obvio porque lo indica en la pantalla cuando lo editamos. A todos nos interesa hacer el mejor trabajo posible".

El éxito de la película de Apple sobre la F1 es otra palanca para atraer nuevos aficionados a la serie en el importante mercado norteamericano. Esa vía para un mayor crecimiento significa que, mientras la F1 siga ofreciendo contenidos a Netflix y viceversa, no parece que el final de Drive to Survive esté a la vista.

"A menudo nos preguntan: "¿Creemos que ha llegado a su fin?". Pero, por mucho que hayamos crecido en el mercado estadounidense, yo diría que aún queda un largo camino por recorrer en ese mercado", dijo Rogers. "Da la sensación de que la Fórmula 1 sigue yendo viento en popa. Esperemos que Drive to Survive continúe junto a la Fórmula 1 en ese sentido.

No tenemos previsto ponerle fin. Las cosas tienen una duración limitada, pero no hay nada en el horizonte que sepamos. Mientras siga teniendo sentido para la Fórmula 1, para Netflix y para los equipos, como he dicho, en el mercado estadounidense creo que solo hemos arañado la superficie. Hay un enorme potencial de crecimiento allí".