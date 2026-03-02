Aston Martin y la crisis de Honda; ¿podrían no correr o solo dar pocas vueltas?

El Aston Martin ha caído en un agujero negro. Y la causa principal de esta caída en picado proviene de Honda. La unidad de potencia RA626H montada en el AMR26 ha resultado ser un gran problema que ha impedido al equipo de Silverstone realizar las pruebas normales en la segunda sesión de Baréin.

Mientras los demás equipos trabajaban sin descanso para preparar su debut en el GP de Australia, el equipo dirigido por Adrian Newey pasó más tiempo en boxes que en pista.

Un desastre que está desintegrando la imagen de Aston Martin Racing, un equipo en el que Lawrence Stroll ha invertido mucho, construyendo una nueva y faraónica estructura en Silverstone y reuniendo un equipo de primer nivel encabezado por Adrian Newey.

Adrian Newey, director del equipo Aston Martin, está preocupado por el inicio de la temporada. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

El objetivo sería convertir la estructura en un equipo de primera categoría, atrayendo también a un piloto estrella para aspirar al título mundial a partir de 2027. El sueño, al menos por ahora, se ha desvanecido: porque los problemas actuales tendrán inevitablemente repercusiones también el año que viene. Honda llegó al debut en Melbourne completamente desprevenida. Las averías en las pruebas han puesto en crisis el suministro de repuestos y, por un momento, se barajó la idea de saltarse Australia alegando fuerza mayor.

Para la F1 habría sido un desastre comenzar el ciclo de monoplazas ágiles sin un equipo y las sanciones que Aston Martin habría tenido que pagar por romper el Pacto de Concordia que regula los acuerdos comerciales de los equipos con el promotor.

Lance Stroll, parado con el AMR26 - Honda en las pruebas de Baréin Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El AMR26 estará, por tanto, en los boxes de Melbourne, pero la intención será recorrer la distancia mínima para poder alinearse en la carrera y detenerse tras unas pocas vueltas. Mientras tanto, se habría creado una especie de unidad de crisis para apoyar a Honda en este momento difícil y dramático, y el equipo de Newey está en contacto frecuente con los japoneses de Sakura para abordar las prioridades que hay que resolver.

Los japoneses han admitido que las vibraciones provocadas por el motor de 6 cilindros provocan la rotura de la batería del sistema híbrido que se encuentra en el chasis: "Somos conscientes de que los resultados de las pruebas indican una situación muy difícil y exigente", explicó Ikuo Takeishi, jefe del departamento de HRC dedicado a las competiciones de cuatro ruedas. Nuestros ingenieros de Sakura y el personal en pista están trabajando intensamente para introducir de mejoras".

Andy Cowell con Enrico Cardile

Andy Cowell, ex director general y director del equipo , ha sido enviado a Japón: el inglés de 57 años, no lo olvidemos, fue el motorista de Mercedes durante la etapa ganadora de la era híbrida, por lo que su experiencia puede ser un recurso para Honda. Lo que falta es tiempo y la urgencia es encontrar soluciones para recuperar la fiabilidad básica, antes de empezar a trabajar en el rendimiento.

Adrian Newey parecía haber hecho una broma sarcástica al decir que el motor endotérmico no tiene la potencia necesaria para recargar la batería, mientras que es compatible que falten unos ochenta caballos en estas condiciones. ¿Se trata de una medida de protección en busca de fiabilidad o de una deficiencia del proyecto? Lo descubriremos pronto. El problema es que así es imposible evaluar el potencial del AMR26 y no se puede programar un desarrollo, mientras que los rivales están creciendo rápidamente...