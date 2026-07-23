Qué espera Aston Martin con la actualización de Hungría

Durante mucho tiempo, Fernando Alonso y Lance Stroll esperaron con ilusión una actualización técnica en el Aston Martin AMR26. Ahora ha llegado el momento: en el Gran Premio de Hungría 2026 en el Hungaroring, cerca de Budapest, donde Aston Martin utilizará por primera vez sus nuevas piezas.

Pero unas 24 horas antes del inicio de los entrenamientos en Hungría, los dos AMR26 de Alonso y Stroll aún no están listos para rodar. "Pero estoy convencido de que estaremos preparados el viernes", dijo Krack hoy ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Confirmó: ambos Aston Martin competirán "con la misma especificación". Es decir: ambos pilotos recibirán la gran actualización.

Qué es todo lo nuevo en el Aston Martin, y qué no

Se trata sobre todo de un chasis completamente nuevo, mientras que se seguirá utilizando la caja de cambios anterior. "En principio, nuestra mejora consiste en un amplio paquete aerodinámico y una reducción de peso", dijo Krack. "Ese es el hilo conductor".

Pero Krack no quiso dar detalles sobre si Aston Martin se mantiene fiel a su concepto de diseño anterior o se aparta de él. Dijo: "Para los detalles técnicos tendrían que preguntar a nuestros aerodinamistas. Pero sospecho que en el futuro nos moveremos algo más en otra dirección".

El director de competición de Aston Martin habló con total franqueza de un "nuevo concepto de refrigeración" en el AMR26 y explicó: "En los primeros entrenamientos tenemos por tanto algunas pruebas en el programa para comprobar cómo afecta esto a nuestra unidad de potencia. Es un punto del programa muy importante para nosotros". También porque la unidad de potencia Honda recibirá una actualización para el siguiente Gran Premio en Zandvoort.

Sin embargo, la integración de la unidad de potencia Honda en el chasis de Aston Martin no había estado hasta ahora muy arriba en la agenda. "Sí, la integración debe funcionar mejor, pero ante todo primero tenemos que recuperar nuestro retraso", dijo Krack. "Todo lo que luego se pueda ganar adicionalmente mediante una mejor integración se aprovechará, por supuesto. Pero aquí eso no estaba en primer lugar".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Aston Martin ve el Gran Premio como una fase de pruebas

Entonces, ¿qué es importante para Aston Martin en el primer uso de las nuevas piezas? Krack dijo: "Primero tenemos que entender cómo funciona esta actualización. No tenemos test de invierno en los que se puedan realizar tandas comparativas con tranquilidad. Para eso está este fin de semana. Por eso importan especialmente la calidad de los datos y lo bien que nuestras simulaciones reflejen la realidad".

No se debe esperar que Aston Martin ya vaya a "exprimir todo el potencial en el primer intento", dijo Krack. "Primero tenemos que aprender cómo utilizar este paquete de forma óptima y sacar de ello las conclusiones correctas. Eso llevará algo de tiempo, aunque tengamos un buen equipo y buen apoyo de la fábrica".

Sin embargo, pronto debería apreciarse un avance: "Traemos esta actualización para poder volver a competir. En las últimas carreras simplemente no fuimos competitivos. Eso es exactamente lo que tenemos que cambiar", dijo Krack.

Con qué objetivos viajó Aston Martin a Hungría

Krack no quiso hacer un pronóstico concreto. Dijo que "realmente no puede predecir" dónde estará Aston Martin con la actualización de Hungría en comparación con la competencia de Fórmula 1. "Lo decisivo es que volvamos a estar en la pelea, porque últimamente no lo estábamos", dijo Krack. Cierto: Aston Martin rodaba mayoritariamente por detrás, incluso siendo mucho más lento que el debutante de Fórmula 1, Cadillac.

"Si podemos volver a luchar por algo, es decir, si volvemos a ser competitivos y al mismo tiempo hemos entendido la mitad o al menos un primer tercio de las características del coche, entonces sería un buen fin de semana", dijo Krack. "Y, por supuesto, sería bonito que el domingo ambos coches vieran la bandera a cuadros. Ese es el primer objetivo".

Pero ¿basta eso también para volver a encarrilar a Aston Martin y dejar de lado posibles dudas sobre el proyecto de Fórmula 1 de Lawrence Stroll? "Somos realistas", dijo Krack. "De ningún modo calificaría este fin de semana como 'todo o nada'. Teníamos un plan y lo hemos ejecutado".

"Los éxitos y los reveses forman parte del deporte. Ya hemos estado antes en situaciones difíciles y ahora intentamos salir de ellas. Pero para ello aún son necesarios más pasos de desarrollo. Esta actualización es solo una parte de nuestra estrategia de desarrollo a largo plazo. Las normas actuales seguirán vigentes algunos años más; por eso, desde mi punto de vista, esto es simplemente el siguiente paso".