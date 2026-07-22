Por qué lo que pase con el 'nuevo' Aston Martin puede decidir el mercado de pilotos de la F1 2027

En solo unos días, Aston Martin estrenará la versión B-spec del AMR26, un coche que ha estado muy por debajo de las expectativas en la primera mitad de la temporada de Formula 1.

Algunos describen el AMR26B como una gran evolución, mientras que otros incluso lo consideran un coche completamente nuevo, dado que el proyecto ha pasado por una nueva ronda de pruebas de choque, una señal de que áreas estructurales clave del chasis han sido rediseñadas sustancialmente.

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El lanzamiento de un coche tan profundamente revisado ya es significativo en sí mismo, pero en este caso sus consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la pista.

Un Aston Martin rindiendo muy lejos del nivel esperado frenó los planes, obligó a cambios estratégicos y abrió escenarios que parecían impensables hace solo unos meses. El AMR26B está destinado a convertirse en un punto de inflexión: si rinde como se espera, el proyecto puede retomar el camino que se interrumpió abruptamente durante las primeras carreras de la temporada, cuando quedó claro que el potencial previsto por los ingenieros no se traduciría en resultados en pista.

También habrá mejoras a la unidad de potencia Honda que lleva Aston Martin. Photo by: Take Itoh

La primera consecuencia concierne a Fernando Alonso. Que Aston Martin recupere de nuevo su forma competitiva —incluso antes de la llegada de la unidad de potencia mejorada de Honda— haría muy probable que el español permanezca en el equipo hasta 2027. Sería difícil imaginar a Alonso marchándose justo cuando el proyecto "Newey-Honda" por fin empieza a mostrar su verdadero potencial.

El propietario del equipo, Lawrence Stroll, recuperaría la confianza en la inversión que realizó, y los primeros seis meses de la temporada podrían darse por perdidos como un capítulo desafortunado que conviene olvidar.

Sin embargo, cada vez que un equipo introduce un coche tan radicalmente revisado, no hay garantías. Si el AMR26B no cumple con las expectativas, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá del rendimiento en pista. En muchos aspectos, esto representa una última oportunidad para Aston Martin, y el primer asunto que probablemente se resolvería sería el futuro de Alonso.

No es ningún secreto que el bicampeón del mundo también tiene la opción de terminar su carrera en Alpine, una posibilidad adelantada por Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona. Ese escenario podría hacerse realidad si Alonso no ve señales de progreso en Aston Martin. Un movimiento así no sería sencillo, especialmente dado el considerable salario de Alonso, pero el nuevo acuerdo de patrocinio de Alpine con Gucci podría proporcionar la flexibilidad financiera necesaria para hacer posible un acuerdo.

¿Reunión de Franco Colapinto en Williams?

Según informes, Franco Colapinto se reunió con Williams en Spa. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A partir de este posible traspaso podría comenzar el primer efecto dominó en el mercado de pilotos. Durante el fin de semana de Spa, Franco Colapinto fue visto cenando con el jefe de equipo de Williams, James Vowles, y el sábado por la mañana surgieron informes de otra reunión entre representantes de ambas partes. Tal actividad tendría sentido si Alonso efectivamente eligiera Alpine. En ese escenario, Colapinto perdería el asiento que ocupa actualmente con el equipo francés, haciendo que un regreso a Williams fuera una solución lógica. De todos modos, hay que tener en cuenta que, como suele decirse, "todos hablan con todos" en el paddock de la F1.

Sin embargo, eso dejaría una última pieza del rompecabezas: identificar al sustituto de Alonso en Aston Martin. En los últimos días, el nombre de Carlos Sainz volvió a aparecer con fuerza, pero fuentes del paddock también ven a Esteban Ocon —de quien se espera que quede fuera de los planes a largo plazo de Haas— como un candidato potencial.

Sainz sigue siendo vinculado también con Audi, aunque Nico Hulkenberg tiene actualmente contrato hasta el final de la temporada 2027. Si bien un contrato existente no haría imposible un acuerdo, inevitablemente encarecería significativamente cualquier movimiento.

El debut del AMR26B, por tanto, tiene el potencial de convertirse en uno de los momentos más importantes de la temporada, no solo en la pista, sino también fuera de ella. La competitividad del nuevo coche de Aston Martin podría determinar no solo el futuro del proyecto con sede en Silverstone, sino también desencadenar el primer efecto dominó genuino que dé forma al mercado de pilotos de Formula 1 de 2027.