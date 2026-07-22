La expectativa está sobre los hombros de Aston Martin ante el estreno de sus actualizaciones en Hungría

Han pasado muchos años desde que un equipo de Fórmula 1 introdujo un chasis genuino de especificación "B" a mitad de temporada, hasta el punto de incluir la reveladora designación "B" en el número de chasis. Según mis cuentas, Force India fue el último equipo en hacerlo allá por 2015, cuando presentó el VJM08B con morro de fosas nasales en el Gran Premio de Gran Bretaña y disfrutó de una mejora de forma bastante constante.

En esta situación, los coches "B" de 2021 no cuentan; las implicaciones financieras de la pandemia retrasaron un año el reglamento de efecto suelo y, en su lugar, los equipos quedaron obligados a actualizar sus coches de 2020 mediante un sistema de tokens para ahorrar una cantidad considerable de dinero.

Red Bull y Williams añadieron la designación "B" a sus RB16 y FW43 respectivamente, McLaren añadió una "M" para indicar que el MCL35 con motor Renault había sido convertido para montar la unidad de potencia de Mercedes, mientras que el resto procedió con normalidad. Haas bautizó descaradamente a su monoplaza de 2021 como VF-21, aunque era poco más que el coche de 2020 con un suelo diferente. Aun así, el equipo ahorró una cantidad significativa de capital al no desarrollar un coche nuevo, asegurándose de poder mantener a mano las mismas piezas de repuesto para su exasperantemente propensa a los accidentes dupla de Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

Dada la enorme cantidad de cambios que se esperan de Aston Martin en Hungría, sería un poco triste que el chasis no recibiera aquí el tratamiento completo de especificación B. Que el equipo haya tenido que homologar nuevamente partes del chasis demuestra el alcance de los cambios que llevará a Hungría, en un esfuerzo por quitar peso al coche y también rehacer las estructuras de impacto para encajar el nuevo paquete aerodinámico.

Si alguien de Aston Martin está leyendo esto, ¿podríamos por favor referirnos a él como el AMR26B? Sé que es algo menor, pero aun así...

Probablemente sea justo decir que la mayor parte del equipo Aston Martin ha estado contando los días para ver su coche renovado en acción. De hecho, el director de pista Mike Krack utilizó la frase "contando los días" dos veces en su sesión con los medios posterior a Bélgica, presumiblemente harto de ver a los coches verdes hacer poco más que existir. Aun así, el fin de semana de Spa-Francorchamps llevó el significado de 'mera existencia' al límite, ya que ambos Aston Martin quedaron a más de dos segundos de los Cadillacs en la Q1, representativo de la creciente brecha entre los dos equipos.

Tras la llegada (tardía) de su AMR26, Aston Martin dedujo muy rápidamente que invertir recursos en desarrollos iba a ser inútil. Había problemas mucho más elementales que debían abordarse, y meter un nuevo alerón delantero en la ecuación no iba a producir un giro repentino de la fortuna; primero había que solucionar los fallos de la batería y las vibraciones.

Ha sido una lucha lograr que ambos Aston Martin lleguen a la meta este año, y ni hablar de salir de la última fila. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Una vez mitigados estos problemas y cuando el coche pudo completar una distancia de carrera completa, empezaron a aparecer otros: la caja de cambios seguía perdiendo sincronización y el coche mostraba una mala manejabilidad. Además, la unidad de potencia Honda podría haber supuesto una violación de la Ley de Descripciones Comerciales, ya que la "potencia" era una cualidad muy debatida; la marca japonesa llevará una nueva versión a Zandvoort este agosto con la esperanza de que, efectivamente, proporcione algún grado de potencia.

Tenía mucho sentido mantener el desarrollo aerodinámico avanzando en segundo plano, pero darle unos meses extra de cocción para permitir que los sabores se desarrollaran.

El paquete llegará en varios pasos. La mayor parte llegará en Budapest, y Krack dice que el equipo debería tener "todo lo que necesitamos" para actualizar ambos coches con las nuevas piezas. Después de esto, habrá añadidos tras el verano con la esperanza de que el coche pueda seguir mejorando. Aunque parte de la lógica detrás de las actualizaciones es rescatar algo de 2026, también sirve como plataforma para el coche de 2027 y le da al equipo una lectura de sus procesos actualizados y de cómo sus herramientas de simulación se correlacionan con seis meses de iteración adicional.

"Para nosotros, lo más importante es que volvamos a correr, porque no lo hemos hecho en los últimos eventos. Fue muy difícil seguir el ritmo de la zona media" Mike Krack

Krack dice que, para el equipo, es importante poder presentarse realmente a las carreras y... bueno, competir, lo cual dice bastante de lo difícil que ha sido la situación en la lujosa nueva fábrica del equipo de Silverstone.

"Para nosotros, lo más importante es que volvamos a correr", explicó el luxemburgués. "Porque no lo hemos hecho en los últimos eventos. Fue muy difícil seguir el ritmo de la zona media. Y sea lo que sea que vaya a traer, creo que correr es lo más importante para todos.

"Tenemos que ver qué traen. El período que hemos tenido ahora sin mejoras durante mucho tiempo ya ha terminado. Así que pinta bien para el futuro. Y todos estamos deseando llegar a Budapest y ver qué tenemos.

"Es bastante extenso. Lo principal es obviamente la aerodinámica y el peso. Y para lograr eso, tienes que hacer muchas cosas; se ha conseguido todo lo que queríamos. Es parte del gran paquete que recibiremos... y estamos contando los días."

Krack está "contando los días" para el Gran Premio de Hungría. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hay algo de la F1 que mucha gente olvida. Pese a todas las grandes ambiciones y declaraciones del personal directivo, que a menudo se tiñen de soberbia a medida que la temporada se desarrolla de una manera menos que deseada, hay un contingente de 1000 personas que vive y muere por esas decisiones. El éxito y la decepción se comparten dentro de cada equipo; miles de personas a unos pocos kilómetros de Aston Martin se despertarán un lunes por la mañana, probablemente habiendo ganado el gran premio del fin de semana, e irán al trabajo con entusiasmo con la esperanza de hacerlo todo de nuevo.

En el caso de Aston Martin, miles de personas han pasado el año viendo a uno de sus coches llegar renqueando al final de una carrera, aunque con una vuelta perdida respecto al coche más cercano en pista. Cuando ocurre repetidamente, la motivación cae. La luz al final del túnel puede ser visible, pero está tan lejos que parece que cada paso no te acerca nada a ella.

Krack habló de esto en Barcelona, afirmando después de la carrera que la situación de Aston Martin "pesa sobre todos. Se nota. Se nota en el garaje. Se nota especialmente en los pilotos. Es una situación muy difícil. Pero tenemos un líder fuerte, y se tomó la decisión de actualizar [en Budapest].

"Nos corresponde a todos comprometernos con esa decisión, aunque sea difícil. Es nuestro trabajo mantener alta la motivación y aprender todo lo que podamos. Sería fácil decir que simplemente damos vueltas y esperamos las mejoras, pero algunos de los problemas que tenemos seguirán estando ahí. Necesitamos aprovechar las oportunidades ahora para resolverlos."

La luz presumiblemente se siente más cerca ahora. No está claro qué traerá Budapest para Aston Martin, pero el equipo sin duda necesita una victoria y un paso adelante tangible en rendimiento. La gente trabaja en la F1 para competir, no simplemente para existir.

"Esto ha sido muy duro para todos durante seis meses", añadió Krack en Bélgica. "Y tengo que decir que el nivel de profesionalidad, el enfoque y la resiliencia que todo el equipo sacó a relucir unido, junto con nuestros socios, en Sakura, en Silverstone, todos los involucrados; los pilotos, no los olvidemos.

Alonso y Stroll han tenido que motivar al equipo —y a sí mismos— en el difícil inicio de 2026 de Aston Martin. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Ya se los dije en Shanghai que, para ellos, es lo más difícil. Así que creo que realmente tenemos que reconocerlo. [Los periodistas] nos han preguntado [sobre el progreso] todo el tiempo. También tengo que decir que no fuiste agresivos con ello, porque creo que fuimos abiertos sobre la situación. Pero creo que el nivel de profesionalidad, el enfoque y la resiliencia, para mí, destacan durante estos seis meses. Aun así, estamos contando los días para Budapest."

Será fascinante ver con qué se presenta Aston Martin en Hungría, aunque solo sea para ver cuánto se ha renovado el AMR26. Las extendidas suposiciones vistas en redes sociales durante el shakedown de Barcelona de que el AMR26 sería bueno, simplemente porque Adrian Newey estaba involucrado y se veía un poco diferente a los otros coches, han quedado olvidadas hace tiempo. Pocos harán suposiciones ahora; la única medida verdadera de los próximos pasos de Aston Martin se observará en segundos, no en estética.

Krack habló de que los pilotos sienten el peso de las expectativas no cumplidas pero, si el coche es bueno, también tendrán que dar un paso al frente y rendir: por ellos mismos pero, lo más importante, por el equipo que trabaja duro para dar la vuelta a una situación difícil.

Ha sido una lucha cuesta arriba para el equipo verde, pero ¿sus actualizaciones le ayudarán a superar sus problemas? Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images