Prost: el argumento de Racing Point "no es posible"

Racing Point adoptó un concepto de diseño similar al que llevó a Mercedes al éxito la pasada temporada, lo que generó dudas por parte de sus rivales directos sobre la legalidad de su RP20, que se ha mostrado muy competitivo este año.

Renault no se quedó de brazos cruzados y presentó una protesta formal ante la FIA, puntualmente por los ductos de frenos de Racing Point, luego del GP de Estiria. Repitió la acción tras el GP de Hungría e hizo lo mismo este domingo al finalizar el GP de Gran Bretaña.

Mientras se espera un veredicto por parte del ente regulador para la próxima semana, Prost se refirió al tema y cree que en la decisión que se tome está en juego el modelo de Fórmula 1 de aquí en adelante.

"¿Qué Fórmula 1 queremos en el futuro? Si permitimos el modelo Racing Point, debemos preguntarnos si es bueno o malo para el deporte. En mi opinión, sería malo", dijo el cuatro veces campeón mundial a la publicación alemana auto motor und sport.

"No tengo nada en contra de Racing Point. Al contrario. Tengo un gran respeto por este equipo, desde que se llamaron Force India. Porque siempre fueron extremadamente eficientes. Ningún otro equipo ha hecho tanto con tan poco presupuesto. Son verdaderos competidores británicos. Tampoco tengo nada en contra de Mercedes. Han hecho un trabajo increíble en los últimos 10 años y han hecho la mejor transición a la tecnología híbrida de todas", agregó.

Sin embargo, Prost está convencido que el argumento planteado por Racing Point, que indica que tuvo conocimiento del diseño de Mercedes a través de fotografías, no es cierto.

"Es ingenuo afirmar que puedes copiar un detalle o un monoplaza prácticamente entero fiel al original sólo por medio de fotos. Todos sabemos que esto no es posible. Incluso la gente que dice eso ahora. Simplemente no funciona", disparó.

"Cuando replicas un Mercedes tan fielmente en los detalles, necesitas ayuda externa. No puedes cambiar de un concepto de vehículo a otro. De un auto que estaba alto en la parte trasera a uno que está bajo en la parte trasera como el Mercedes".

Racing Point también aseguró tener "886 dibujos" del trabajo de diseño que llevó adelante para llegar al resultado de sus ductos de frenos, pero eso tampoco satisface a Prost.

"No puedes desviarte dos milímetros en un punto y tres en el otro, sólo para dar la impresión de que has diseñado la pieza tú mismo. La aerodinámica es tan compleja que no funcionaría ni siquiera con estos pequeños errores".

"Precisamente porque hoy en día un detalle depende directamente del otro, creo que es imposible reproducir un auto sin la ayuda de otra persona. Los dibujos por sí solos no son suficientes. También hay que entender cómo y por qué funciona y por qué no. Esto requiere un intercambio de información".

Información adicional por Maria Reyer

