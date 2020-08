Vettel y su SF1000 tras Silverstone: Algo no encaja

Mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, acabó en el podio tras el pinchazo de Bottas, Vettel sufrió una dura tarde en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 2020. El alemán no pudo mejorar ningún puesto en carrera, tras arrancar 10º, y cerró la zona de puntos.

Vettel asegura que nunca llegó a sentirse cómodo en el coche, después de los problemas que tuvo durante la jornada del viernes y del sábado en los entrenamientos libres. Además, sufrió para igualar el ritmo de los que le rodeaban en carrera.

"El coche fue muy complicado de conducir. Sufrí muchísimo para encontrar la confianza y no sé por qué, así que necesitamos revisarlo de arriba a abajo", comentó tras bajarse del Ferrari SF1000.

"Pero ciertamente, si sufrí durante tantas vueltas en carrera, y fue desde el principio hasta el final, entonces es que hay algo que probablemente no cuadra".

"No fue una carrera muy estresante, simplemente no tuve opciones. La gente a mi alrededor era más rápida que yo. Me adelantaron y fue muy complicado gestionar todo para seguir en pista".

"Físicamente, no fue una carrera dura en absoluto, porque nunca pude exprimir el coche. No me permitió hacer lo que me gusta hacer. Ahora tenemos que revisarlo y tendremos el próximo fin de semana para tratar de hacerlo mejor".

El jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, admitió que encontrar cuál fue la causa de los problemas de Vettel es la prioridad para el equipo durante el periodo antes del GP del 70º aniversario.

"Si ves nuestra carrera de hoy, al menos en cuanto a Sebastian, fue una muy complicada. En su coche podemos hacer mucho más. Perdió algo de tiempo en pista el viernes, lo cual no ayudó. Pero nunca tuvo confianza con el coche este fin de semana, así que hay muchos datos que revisar para tratar de entenderlo y corregirlo", dijo a Channel 4.

"Revisaremos los datos de Charles, trataremos de optimizarlos y ver qué podemos hacer. Queda mucho por hacer con Sebastian".

