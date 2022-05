El porpoising "es como una barrera virtual" para Aston Martin

Junto con la escudería Mercedes, Aston Martin es uno de los equipos más afectados por el porpoising.

Mientras que algunos rivales lo han eliminado y Ferrari parece ser capaz de lidiar con él sin comprometer el rendimiento, Aston Martin se ha visto obligado a elevar la altura del coche, sacándolo de la ventana aerodinámica óptima.

"Creo que no podemos explorar el potencial aerodinámico que tiene el coche debido al porpoising", dijo Krack.

"Y esto pone como una barrera virtual a lo que podemos llegar. Así que no podemos extraer el rendimiento que realmente tiene el coche, éste es el principal problema".

Krack afirma que el coche será mejorado en un "par de carreras", dando a entender que las actualizaciones llegarán para el GP de España en Barcelona.

Sin embargo, evitó atarse a una declaración pública de cuándo está previsto que las nuevas piezas lleguen a la pista, y qué impacto pueden tener.

"Creo que en un par de carreras estaremos en mejor forma", dijo. "Sería una tontería decir, en la carrera X o en la carrera Y, porque incluso si traes nuevas piezas, siempre necesitas entenderlas".

"Y hay que entender qué trabajo se ha hecho. Así que digamos, por ejemplo, que llevamos un gran paquete a Miami, y hay lluvia o lo que sea, y no lo hacemos funcionar".

"Creas muchas expectativas, y entonces todo el mundo considerará que has fracasado. Por ejemplo, con el sprint (en Imola), sólo tenemos una sesión el viernes, traes una gran actualización, y no tienes ninguna oportunidad de probarla, o de validar si funciona o no.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Desde ese punto de vista, creo que es muy importante no decir un evento específico, especialmente al mundo exterior. Es decir, tenemos nuestros planes internos, comprenderás que no quiero entrar en detalles ahí. Pero creo que en un par de carreras deberíamos estar en mejor forma".

Krack dice que el equipo prefiere traer pequeñas actualizaciones regularmente en lugar de comprometerse con un gran paquete.

"Para nosotros queremos traer actualizaciones cada carrera, así que queremos tener un desarrollo continuo, y traer actualizaciones todo el tiempo".

"A veces son un poco más grandes, a veces son un poco más pequeñas, pero es importante mantener el desarrollo vivo y no parar".

"Obviamente, en un momento de la temporada hay que parar y centrarse en el coche del año siguiente, pero en este momento estamos bastante lejos de eso".

Después de que el equipo sufriera cuatro accidentes durante el fin de semana de Melbourne, a Krack le preocupaba que las actualizaciones previstas para Imola tuvieran que posponerse debido a que la fabricación se centró en la sustitución de las piezas dañadas

Sin embargo, al final el equipo consiguió fabricar los nuevos elementos a tiempo.

"Nos las arreglamos básicamente con un gran esfuerzo del equipo en Silverstone para no retrasar la actualización, y seguir teniendo repuestos. Tampoco podemos hacer esto todas las semanas. Porque si no, es inmenso lo que no se ha conseguido".

En cuanto al impacto de los choques en el límite del presupuesto, añadió: "Tenemos que preocuparnos, los accidentes siempre figuran en tu cálculo. Así que no debes tenerlos en todas las carreras, porque si no acabas muy pronto en rojo".

"Así que sí, tenemos esto en el radar. Todavía está bajo control. Hay una previsión para estas cosas, pero no debe ocurrir en todas las carreras".