Por qué los comisarios perdonaron a Checo Pérez por su infracción en Austria

El caótico Gran Premio de Austria 2026 sumó un domingo complicado y tras verse obligado a abandonar de forma prematura en los primeros giros debido a un severo sobrecalentamiento en el sistema de frenos de su Cadillac, el piloto mexicano quedó bajo la lupa de los comisarios deportivos de la FIA por una presunta largada en falso.

El incidente ocurrió a las 15:03 hora local en la parrilla del Red Bull Ring al momento de la partida donde Checo Pérez arrancaba desde el puesto 19. De acuerdo con el reporte de los comisarios, los sistemas de telemetría captaron una anomalía en el procedimiento de arranque del piloto tapatío, incurriendo en una violación al reglamento.

La explicación de los comisarios para eximir a Checo Pérez

El documento de la FIA detalla que, tras revisar los datos del sistema de posicionamiento y los videos internos de las cámaras a bordo del monoplaza número 11, se constató que "el coche se movió antes de que se diera la señal de salida".

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En circunstancias normales, esta acción es catalogada como una infracción clara al Artículo B5.11.1 del Reglamento de la FIA F1. Sin embargo, el abandono de la carrera del mexicano cambió el criterio de los oficiales.

“Esto normalmente amerita una penalización de 5 segundos”, expresaron los comisarios en un comunicado tras la competencia.

“Sin embargo, dado que el coche ya se había retirado de la carrera en el momento en que el incidente fue puesto a la atención de los Comisarios, no parece apropiado aplicar ninguna penalización de tiempo. Por lo tanto, los Comisarios deciden no imponer ninguna sanción”.

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De esta manera, el prematuro abandono de Pérez por las altas temperaturas en los frenos terminó bloqueando lo que habría sido una sanción segura en Spielberg, un castigo que además ya había padecido en Mónaco donde una penalización similar le evitó sumar el punto que había conseguido remontando hasta la décima posición, pero que al final quedó en manos de Fernando Alonso y Aston Martin.