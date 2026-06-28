¿Qué sucedió en el Cadillac de Checo Pérez en Austria? Bottas enciende las alarmas
Cadillac explicó el problema que sufrieron Checo Pérez y Valtteri Bottas, pero el finlandés considera que hay más de un problema para atender.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
El Gran Premio de Austria se tornó más complicado de lo esperado para Cadillac debido a las altas temperaturas en el circuito de Spielberg, un problema que se presentó desde el viernes y que la escudería americana esperaba tener controlado en sus dos coches manejados por Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pero la realidad fue distinta.
El trazado de Austria había representado un problema con el desgaste de las gomas, pero la temperatura en el sistema de frenado había sido una constante que afectó a los Cadillac de inmediato en la carrera. El primero en abandonar fue Valtteri Bottas quien reportó un incendio en la parte delantera durante la segunda vuelta, un problema que replicó Checo Pérez unas vueltas después al señalar que tenía humo en la cabina.
Cadillac emitió rápido un comunicado señalando que habían tenido problemas de sobrecalentamiento de los frenos, motivo por el cual retiraron ambos monoplazas de lo que podría considerarse el peor fin de semana de carrera ya que ninguno de los dos coches logró ni siquiera un tercio de la distancia de carrera.
El equipo americano esperaba finalizar la competencia para tener una evaluación más completa del paquete aerodinámico que trajeron a Austria, con 10 modificaciones, incluidas unas relacionadas con la refrigeración.
Al ser cuestionado sobre lo sucedido, Valtteri Bottas indicó en la zona de medios: “Fue muy repentino. Vi humo justo antes de la curva 4 y, al salir de ella, vi el fuego. Fue como si hubiera humo antes del fuego, y todo fue muy rápido. Y aunque no usé los frenos en las curvas 6, 7 y 8, la situación no mejoró. Estaba claro que todo se había quemado”, dijo el finlandés.
Bottas agregó que, además del tema de los frenos otra preocupación que deben entender es que no existió una alarma de que esto podría ser.
“Sí, sin previo aviso. En los entrenamientos todo estuvo bajo control. Hicimos más de 10 vueltas seguidas. Eso suele ser más que suficiente para alcanzar la temperatura máxima al inicio de la carrera”, expresó.
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