Pirelli: recorte de downforce para 2021 no es por seguridad

Pirelli está obligada a proporcionar los mismos neumáticos que se usaron en 2019 para las temporadas 2020 y 2021. Como el downforce y por lo tanto los niveles de carga inevitablemente suben si no se controlan, se acordó durante el confinamiento por el coronavirus frenar la carga aerodinámica con modificaciones en las reglas del fondo plano para la próxima temporada.

Sin embargo, después de los problemas en Silverstone la FIA ha prometido un nuevo recorte del downforce para 2021, con ajustes en algunas áreas. Los detalles serán discutidos por los directores técnicos de los equipos en una reunión del grupo de trabajo técnico de la FIA el viernes.

Isola recibió con satisfacción los cambios prometidos, pero hace hincapié en que el control en la carga aerodinámica no debe considerarse como una medida de seguridad, ya que Pirelli siempre puede aumentar las presiones para compensar las altas cargas. El problema es que las presiones más altas crean otros problemas que afectan las carreras, como se vio en Silverstone.

"La FIA decidió hacer eso", dijo Isola sobre el cambio. "Y no puedo decir que no esté de acuerdo. Pero no quiero que el mensaje sea que es por razones de seguridad, porque podemos usar la presión para compensar el nivel de carga".

"Obviamente, si consideramos desde ahora hasta finales de 2021, la capacidad de los equipos para desarrollar los autos es enorme".

"Podemos terminar a finales de 2021 con un nivel de carga que es realmente muy alto. Y por lo tanto nos vemos obligados a aumentar la presión hasta donde tengamos de nuevo degradación, sobrecalentamiento o ampollas al nivel que no queremos, así que es el movimiento correcto a hacer para el próximo año".

Isola subrayó que las mayores presiones impuestas para el GP del 70° Aniversario en Silverstone ayudaron a asegurar que no se repitieran los problemas vistos en el GP de Gran Bretaña de una semana antes.

"Para mí no es una cuestión de seguridad. Si aumentamos la presión podemos compensar el nivel de carga, el nivel de estrés que pones en los neumáticos. Lo hicimos para Silverstone para la segunda carrera. Bien, es difícil de comparar, porque en la segunda carrera no tuvimos un sint de 37-38 vueltas".

"Pero de acuerdo con el análisis que hicimos de los neumáticos después del segundo Silverstone, todo funcionó bien. Así que la presión obviamente está jugando un papel importante en esta ecuación. Y con la presión podemos apoyar la construcción, sostener la construcción. Tienes fuerzas verticales y laterales que actúan sobre los neumáticos, y podemos establecer una presión mínima que es diferente para cada circuito y se calcula de acuerdo con el nivel de energía que va a los neumáticos".

Aunque no hubo fallas en la segunda carrera de Silverstone, las mayores presiones y la alta temperatura de la pista crearon problemas de ampollas que perjudicaron especialmente a Mercedes.

Isola agregó: "También está claro que el aumento de la presión significa que tienes efectos secundarios como por ejemplo, la degradación o el sobrecalentamiento, porque el compuesto está más estresado, y por lo tanto, tienes estos efectos secundarios, en algunos casos también puede ser el blistering".

"Y los conductores no quieren eso, y nosotros no queremos eso. Así que si la idea es que limitando la carga aerodinámica con un pequeño paso en la dirección de reducir la carga aerodinámica para el próximo año, está ayudando a la situación, está ayudando a los neumáticos, porque podemos usar una presión más baja".

"Y considerando que estamos usando el mismo producto desde el año pasado y este producto tiene que ser usado para este año y el próximo, eso está claramente ayudando al comportamiento de los neumáticos, reduciendo el sobrecalentamiento, reduciendo la degradación y dando la posibilidad a los pilotos de empujar un poco más".

Pirelli todavía espera poder modificar la construcción actual para 2021, y planea llevar a cabo pruebas de prototipos en algunas FP2 más adelante en la temporada.

