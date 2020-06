Pirelli confía en mantener las mismas llantas hasta finales de 2021

Pirelli planea usar la misma especificación de neumáticos durante tres temporadas completas de Fórmula 1, una situación sin precedentes.

Generalmente, la compañía italiana desarrolla nuevos neumáticos que se diseñan para gestionar los niveles de carga aerodinámica que los equipos esperan alcanzar al final de cada temporada.

Sin embargo, los compuestos y construcciones 2019 se mantuvieron para esta temporada,después de que los equipos descartaran los prototipos 2020 que se probaron el año pasado.

Luego, el retraso en la introducción de las ruedas de 18 pulgadas como parte del aplazamiento de la entrada en vigor de la nueva normativa técnica hasta 2022 implicó que los neumáticos actuales tienen que usarse también en 2021.

Por tanto, tendrán que gestionar con éxito las cargas generadas por los coches desde principios de 2019 hasta finales de 2021.

Para mitigar esto, la FIA obligó a un pequeño cambio aerodinámico en el fondo plano, que afectará ligeramente en la carga aerodinámica en 2021, e Isola considera que eso ayudará.

"Debemos empezar 2021 con una carga aerodinámica que será bastante similar a la de finales de 2019 o principios de 2020", reconoce a Motorsport.com.

"Así que damos un paso atrás un año, más o menos. La idea era exactamente esa, reducir la carga aerodinámica para que los neumáticos 2019 pudieran durar hasta finales de 2021, sin aumentar demasiado las presiones. El aumento de las presiones implica que tendríamos un problema de sobrecalentamiento y degradación".

"Y sabemos que a los pilotos no les gusta eso, y es por lo que hemos estado trabajando con la FIA y los equipos para buscar una solución".

"Al principio, hubo muchas opciones sobre la mesa, pero luego se decidió que lo mejor era trabajar con el fondo plano. Eso tiene sentido, ya que vamos a perder la gran cantidad de carga que suelen ir añadiendo durante la temporada".

"Esta es una temporada única, por lo que es complicado entender cuánto desarrollo habrá, pero además del cambio del suelo también tenemos limitaciones de test aerodinámicos, y el hecho de que esta temporada esté mucho más concentrada, hará que tengan menos tiempo para evolucionar el coche".

Debido a la pandemia por COVID-19 y al calendario revisado, Pirelli no tiene un programa de test exclusivo este 2020, por lo que no se desarrollarán nueve neumáticos para 2021. Además, la compañía quiere centrarse en su programa de 18 pulgadas, y no distraerse en mejorar los actuales compuestos.

Sin embargo, la FIA ha dejado cierta flexibilidad al permitir probar neumáticos prototipo en los entrenamientos libres 2 de esta temporada, si se considera que se requieren neumáticos nuevos en 2020 o para 2021.

"La idea es ir paso a paso. Nuestra primera petición fue que se limitase el rendimiento en 2020, o que diéramos un paso atrás en 2021. Empezar con menos carga aerodinámica en 2021 ayudará a los neumáticos. Ahora que se confirmó el cambio en la normativa, y que los equipos han vuelto al trabajo, les pedimos preparar simulaciones extra sobre el rendimiento esperado para finales de 2020 y finales de 2021", cuenta Isola.

"Podemos así decidir si necesitamos hacer algún test o no. Era importante ponerlo en la normativa, porque cuando la temporada arranque, será demasiado tarde para discutir estas cosas".

La FIA se ha asegurado de que los test se celebrarán al final de la FP2 para tener condiciones representativas, y que así los prototipos no se usen en un asfalto limpio, como sucedió en el pasado. Los equipos ahora están obligados a usar los nuevos neumáticos en ese momento de la sesión.

"La idea es tener, si hace falta, media hora en la FP2 que se dedique a probar neumáticos. No tenemos la obligación de suministrar los mismos prototipos a todos, ni siquiera dos juegos, por lo que podamos usarlo libremente para hacerlo más relevante", añade Isola.

"¿Recordáis el test del año pasado en Austin, que no fue relevante? Aprendimos de la experiencia. Esto no sustituye a los test de desarrollo de neumáticos, porque planeamos tener 25 días con nuestras ruedas de 18 pulgadas".