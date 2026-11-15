Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Piastri admite que el MCL40 exige ir al 110% para desbloquear su potencial

El australiano explica por qué el MCL40 debe conducirse a lo que parece un 110% para ser rápido

Lydia Mee

Publicado: 15 nov 2026, 15:01

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Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri dice que el coche de Fórmula 1 de 2026 de McLaren tiene que ser "domado a la fuerza" para ser rápido, describiendo el MCL40 como un coche que castiga a los pilotos en el momento en que no están al límite.

El piloto australiano ha vivido una campaña difícil tras luchar por el título el año pasado. Tiene dos podios en Japón y Miami, y ocupa el séptimo puesto en la clasificación de pilotos a falta de tres carreras.

Al hablar con los medios en Brasil, le pidieron a Piastri que explicara qué tiene que hacer con el coche en cada vuelta.

"La mejor manera de describirlo es, ni siquiera sé si esto ya es políticamente correcto, pero tienes que dominar un poco el coche a la fuerza. No es un coche que haga de forma natural todas las cosas que quieres, y es raro que haya un coche que haga todo lo que quieres", dijo.

"Pero parece que el coche de este año en particular, realmente tienes que conducirlo al 100%, o lo que se siente como alrededor del 110%, para ser rápido, en primer lugar, pero también para lograr que el coche haga más de lo que quieres".

El piloto de McLaren cree que el coche tiene velocidad real si se consigue desbloquear, pero añade que encontrar su límite era el problema.

"Cuando eres capaz de llevarlo a ese límite, tiene mucho potencial. El coche puede ser un coche ganador de carreras si consigues ponerlo a punto, pero encontrar ese límite es increíblemente difícil", explicó.

Comparó el monoplaza de este año con el coche ganador del título del año pasado.

"A menudo podías conducirlo mucho más fácilmente y ser igual de rápido", dijo. "Mientras que con el coche de este año, en cuanto no estás al 100%, pierdes mucho tiempo muy rápidamente".

Piastri también admitió que McLaren había perdido su ventaja en el desarrollo. Describió el ritmo de progreso del equipo como "bastante razonable", pero dijo que Red Bull probablemente había sido la referencia esta temporada.

"No hemos sido la referencia este año como lo fuimos en los dos últimos años, así que ese es definitivamente nuestro objetivo, intentar mejorar eso", dijo.

Cuando se le preguntó si seguía disfrutando al conducir, Piastri fue honesto.

"Definitivamente no tanto como en los años anteriores, pero sí, definitivamente ha habido algunos momentos destacados durante el año. También ha habido algunos momentos bajos", dijo. "Un mal día en un circuito a menudo sigue siendo mejor que muchos buenos días en otros ámbitos de la vida".

A falta de tres carreras, Piastri es séptimo en la clasificación de pilotos con 152 puntos. McLaren es cuarto en la clasificación de constructores con 398 puntos. Kimi Antonelli y Mercedes ya han asegurado los títulos de pilotos y constructores.

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