Fórmula 1

Istanbul quiere asegurar su lugar en el calendario de F1 más allá de 2031 y así mejora el circuito

Istanbul Park volverá al calendario de la F1 el próximo año. Querido por los pilotos, el trazado se mantendrá intacto, pero en lo que respecta al evento en sí, los organizadores quieren aprender del pasado y darle una renovación sustancial

Ronald Vording

Publicado: 15 nov 2026, 13:21

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Ozan Kose / AFP via Getty Images

Encontrar el equilibrio adecuado suele ser un desafío en la Formula 1 moderna. Eso se aplica al reglamento técnico: lograr un equilibrio entre satisfacer a los pilotos y a los puristas, por un lado, y ofrecer el espectáculo que la F1 quiere brindar a los aficionados más jóvenes, por otro, con un flujo constante de adelantamientos para, digamos, la generación de TikTok.

Pero ese acto de equilibrio también se aplica al calendario y a las sedes que visita la F1. Muchos de los destinos añadidos recientemente son circuitos temporales en ubicaciones glamurosas como Miami, Las Vegas y Madrid, pero no son necesariamente los trazados que entusiasman a los aficionados más acérrimos.

El próximo año, sin embargo, volverá al calendario una carrera que tiene el potencial de combinar lo mejor de ambos mundos. Istanbul es una ciudad global –el puente entre Europa y Asia– y, por lo tanto, el tipo de destino que a la F1 le gusta tener en su calendario. Pero el circuito, situado en el lado asiático del Bósforo, también atrae a pilotos y aficionados, especialmente por su famosa Curva 8.

Antes del regreso del Gran Premio de Turquía, Motorsport.com se sentó con Eren Uclertopragi, presidente de la Federación Turca de Automovilismo (TOSFED). Comparte la ambición de unir ambos aspectos: un evento que cumpla con los estándares de la F1 moderna, manteniendo al mismo tiempo un circuito que disfrutan los aficionados más acérrimos.

“Sí, pienso lo mismo”, dijo Uclertopragi. “Desde la perspectiva de los aficionados, siempre estamos más ansiosos por ver carreras en circuitos de la vieja escuela, así que es bueno que la F1 aceptara nuestra propuesta y que estemos de vuelta en la pista. Todos echamos de menos las carreras de antes, pero al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, también necesitamos carreras como Madrid. Necesitamos ambas cosas, los circuitos urbanos modernos y trazados como Istanbul, Monza y Silverstone”.

Comienzo del GP de Turquía de 2005

Photo by: Lars Baron / Getty Images

Dicho esto, todos los circuitos permanentes tienen que adaptarse para cumplir con los estándares de la F1 moderna, tanto en términos de instalaciones como de la presentación general del evento. El trazado de Istanbul permanecerá intacto, pero muchas cosas cambiarán a su alrededor.

“Habrá importantes mejoras en el circuito”, explicó Uclertopragi. “Modernizaremos nuestro circuito hasta el nivel que alcanza la F1 actualmente. Por supuesto, estamos trabajando en el aspecto de la infraestructura. Intentaremos cubrir la mayoría de las tribunas e intentaremos crear zonas para aficionados para hacer lo que sea necesario con el fin de brindar la mejor experiencia a los aficionados”.

Ese último punto es un pilar crucial de los planes. Istanbul Park ha sido uno de los favoritos de los pilotos en el pasado, pero según Uclertopragi, el mayor reto para los próximos cinco años –la duración del nuevo contrato– es convertirlo también en uno de los favoritos de los aficionados; hay mucho trabajo por hacer en ese sentido.

“Siempre fue un circuito de pilotos, pero ahora estamos intentando convertirlo también en un circuito para los aficionados”, dijo. “Eso empieza con el control del tráfico y la gestión de multitudes. Las carreteras circundantes ya se han construido de una nueva manera, de modo que ahora hay vías de entrada y vías de salida. El flujo del tráfico mejorará para que la experiencia de entrar al circuito y salir del circuito sea mejor”.

Aficionados observan el GP de Turquía de 2005

Photo by: Bryn Lennon - Getty Images

Esto último es especialmente importante, ya que el tráfico durante ediciones anteriores del Gran Premio de Turquía fue bastante caótico. Es un problema del que Uclertopragi es muy consciente.

“Sabemos lo que tenemos que hacer. Ya hemos empezado a planificar la infraestructura y también estamos ampliando el paddock. La capacidad se duplicará y la infraestructura se hará desde cero. Aparte de eso, mejoraremos nuestras unidades de hospitalidad, incluido el uso de nuestra famosa Curva 8”.

Un aspecto es especialmente destacable en esta renovación del evento: el GP de Turquía se organizará de forma muy diferente en los próximos años en comparación con ediciones anteriores. TOSFED no es solo la federación turca de automovilismo, sino ahora también el promotor, algo que debería significar líneas de comunicación más directas y una mayor capacidad para convertir realmente las ambiciones en acciones esta vez.

“La gestión del circuito ha sido entregada a TOSFED, así que eso está creando un nuevo flujo en lo que respecta a hacer las cosas como promotor. Todo estará en mis manos y con el apoyo del Estado, así que intentaremos hacer lo que sea necesario”, dijo Uclertopragi.

“La peor parte es que antes de nuestra gestión, el circuito estaba gestionado por una empresa privada y su prioridad no era el deporte, ni los aficionados, ni la Formula 1. Así que, por desgracia, tuvimos problemas con la experiencia de los aficionados y por eso estamos priorizando ahora esa experiencia de los aficionados”.

Cómo planea Istanbul Park evitar más problemas con el asfalto

Vista aérea de Istanbul Park en 2026

Photo by: Miragest

Aparte de eso, Uclertopragi sabe que los fundamentos aún tienen que estar bien. El trazado no cambiará y el asfalto debe estar en mejores condiciones. La superficie resultó problemática durante las visitas más recientes de la F1, lo que llevó a varios pilotos a describirla como “conducir sobre hielo”, especialmente cuando llovió en 2020, el fin de semana en que Lewis Hamilton consiguió su séptimo campeonato mundial.

“Sí, hubo un problema con el asfalto entonces, te doy toda la razón en eso”, admitió Uclertopragi.

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“No éramos muy partidarios de reasfaltar la capa superior con tan poco tiempo antes de la carrera. Parte del problema fue que no se habían celebrado carreras en el circuito, así que no hubo ninguna carrera antes de la F1 y eso significó que tuviéramos el problema de la superficie”.

Como era de esperar, los organizadores en Istanbul están decididos a evitar que esos problemas se repitan en 2027.

“Actualmente, estamos en estrecha cooperación con la FIA y expertos del circuito”, continuó. “Por supuesto, necesitaremos cambiar los pianos y demás, pero el trazado será el mismo. Y supongo que esta vez no cambiaremos el asfalto.

“Seguirá siendo el mismo y actualmente estamos organizando ‘eventos de experiencia’ en Istanbul Park durante al menos 30 semanas al año. Después de la renovación y las mejoras, empezaremos a celebrar de nuevo carreras nacionales e internacionales, antes de la Formula 1”.

Esto debería evitar que los pilotos de F1 vuelvan a encontrarse con una sorpresa desagradable en lo que respecta a los niveles de agarre.

¿Puede el GP de Turquía permanecer en el calendario más allá de 2031?

El Gran Premio de Turquía más reciente, en 2021

Photo by: Mark Sutton / Sutton Images via Getty Images

Todo esto se está haciendo inicialmente con el contrato de cinco años en mente, pero Uclertopragi quiere que Istanbul permanezca en el calendario más allá del acuerdo inicial, lo que significa que las inversiones están orientadas al largo plazo.

“Estamos contemplando un periodo más largo. Por eso los proyectos que tenemos ahora mismo sobre el circuito irán más allá de cinco años. Estamos discutiendo internamente y con el Estado cómo podemos ampliar este proyecto sin volver a salir del calendario”, dijo.

Uclertopragi sabe perfectamente lo que se necesita para lograrlo: cumplir las promesas mencionadas. Si eso ocurre, cree que el resto llegará de forma natural.

“Por supuesto, nuestro compromiso es de cinco años ante todo, pero si cumplimos con los estándares que busca la Formula 1, entonces será beneficioso para ambas partes. Mientras cumplamos los compromisos que teníamos y si tenemos aficionados felices en los próximos cinco años, entonces creo que será beneficioso para ambas partes mantener Istanbul en el calendario”, concluyó.

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