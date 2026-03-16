Ferrari ofreció un gran espectáculo en Shanghái con los repetidos adelantamientos entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pero el SF-26 tuvo que conformarse con el tercer puesto del siete veces campeón del mundo, que logró, por fin, su primer podio con el equipo del Cavallino. En el día del primer y merecidísimo triunfo de Kimi Antonelli, la Scuderia le saca 25 segundos a . Una eternidad para quien, por el momento, parece el único rival creíble de Mercedes, que arrasa con sus dos pilotos.

Son cuatro décimas y media por vuelta. Demasiadas para aspirar a romper la hegemonía de los W17, pero China ofrece indicios precisos: el SF-26 está a la altura del flecha negro y plateado en los dos primeros sectores del circuito y paga gran parte de su déficit en la recta, ya que casi tres décimas se acumulan precisamente en ella.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc en lucha en el GP de China Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Si la FIA se ha tomado (con razón) su tiempo para debatir los posibles cambios en el reglamento para Miami, Ferrari debe trabajar duro para acercarse a los Mercedes: una cosa es comprender cómo aprovechar al máximo la energía eléctrica en las estrategias de recarga de la batería y otra muy distinta es encontrar la potencia que le falta al 6 cilindros 067/6. En la Dirección Deportiva han calculado que faltan unos 20-25 caballos de potencia a altas revoluciones.

Una parte de la diferencia se debe sin duda al uso de una relación de compresión en caliente superior a 16:1 que, en cambio, según el reglamento hasta el 1 de junio se medirá a temperatura ambiente. Y otra parte al excelente combustible Petronas, capaz de añadir poder calorífico en la cámara de combustión, con una gasolina «concebida» para aprovechar la mayor relación de compresión.

Una combinación letal a la que se suma también la turbina más grande que, , en potencia máxima ofrece otras satisfacciones, permitiendo utilizar el motor térmico para recargar la energía con el ya famoso «super clipping» en la recta (sí, aprovecha el excedente de potencia para recargar la batería sin sacrificar demasiado la velocidad máxima).

Ferrari espera el ADUO para intentar una recuperación del motor (se habla de ello para el GP de Hungría, antes de la pausa de verano), pero mientras tanto se centra en desarrollar el bólido, consciente de que el SF-26 tiene un excelente potencial desde el punto de vista del chasis y la aerodinámica.

Y, por lo tanto, en Maranello están acelerando los plazos de desarrollo para sacar del Ferrari el rendimiento que esperan los técnicos dirigidos por Loic Serra. Habrá circuitos con trazados cerrados donde las características del rojo podrían poner en aprietos a las del Astil, y deberán estar preparados para aprovechar cada oportunidad.

El alerón trasero de la Ferrari SF-26 visto en Shanghái en la única sesión de entrenamientos libres Foto de: Roberto Chinchero

En Shanghái vimos debutar en la única sesión de entrenamientos libres el alerón trasero abatible. Ambos pilotos lo utilizaron para recopilar tantos datos como fuera posible y luego fue dejado de lado. Los que saben un poco más del tema sentenciaron inmediatamente que el alerón Macarena había sido rechazado.

Nada más lejos de la realidad. Es cierto, no ha sido aprobada para la segunda carrera, pero se trata de un arma que en la Dirección Deportiva no consideraban adecuada para todas las temporadas. Debería haber debutado en Baréin (se vio en Sakhir durante una vuelta de en las pruebas de pretemporada), pero con la cancelación de las dos carreras en el Golfo, se intentó adelantar su aparición, ya que será en Suzuka donde podría resultar muy útil.

La prueba china, sin embargo, fue importante porque puso de manifiesto que es necesario encontrar el tiempo de cierre adecuado de la Macarena (que hace girar los dos alerones sobre su eje), ya que se manifestaron problemas de equilibrio aerodinámico con el alerón delantero móvil, decididamente más rápido en su movimiento.

Ferrari SF-26: el alerón Macarena en fase de rotación

Los técnicos del Cavallino, por lo tanto, han podido recopilar datos que serán muy útiles para elaborar las simulaciones para el GP de Japón, donde el elemento aerodinámico tiene su peso junto con el motor. El alerón abatible, según informa Motorsport.com, se encuentra solo en la primera fase de desarrollo. Y, mientras no se encuentre el funcionamiento adecuado de la versión estándar, no será posible introducir las... evoluciones.

La mayor eficiencia aerodinámica en Suzuka debería reducir la resistencia al avance en los tramos con el alerón abierto (no solo por el actuador que se ha trasladado a uno de los paneles laterales), lo que permitirá disponer también de más carga aerodinámica en las fases de conducción.

Ferrari, por tanto, está en plena evolución: esperemos un importante paquete de actualizaciones en Miami el 4 de mayo, la primera carrera del calendario tras la parada de la F1 en el mes de abril.