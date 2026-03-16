El problema de las arrancadas que le está costando a Verstappen pelear en las carreras

Max Verstappen ha tenido un comienzo increíblemente frustrante en la temporada 2026 de Fórmula 1, ya que el cuatro veces campeón del mundo se encuentra en octava posición en la clasificación. El piloto de Red Bull salió sexto en la primera carrera de Melbourne, un resultado bastante respetable si se tiene en cuenta que partió desde la vigésima posición tras sufrir un accidente en la Q1.

Así que no todo era pesimismo en la escudería austriaca hace una semana, ya que parecía estar codo con codo con McLaren por el tercer puesto en la jerarquía tras una pretemporada positiva con su nueva unidad de potencia de fabricación propia. Pero entonces todo se desmoronó durante el fin de semana en la segunda prueba, en China, donde Red Bull careció de ritmo general.

"Todo el día ha sido un desastre, en cuanto a ritmo", dijo Verstappen tras clasificarse octavo para la carrera sprint de Shanghái, dos puestos por encima de su compañero de equipo Isack Hadjar y a 1,7 segundos del poleman George Russell. "Sí, sin agarre. Sinceramente, creo que ese es el mayor problema: sin agarre, sin equilibrio, simplemente perdiendo una enorme cantidad de tiempo en las curvas".

A continuación, sumó su primer resultado sin puntos en una carrera sprint desde la introducción de este formato en 2021 y, aunque es fácil decir que al RB22 simplemente le faltaba rendimiento general, un análisis más detallado revela que hay un problema real con las salidas de Verstappen.

El procedimiento bajo el nuevo reglamento de 2026 es más complejo debido a la eliminación del MGU-H, lo que significa que los pilotos deben acelerar el motor a revoluciones mucho más altas durante al menos 10 segundos para que el turbo coja fuerza. También deben asegurarse de recuperar suficiente energía en la vuelta de formación para tener una buena aceleración al salir de la parrilla, pero esto es algo que Verstappen no ha conseguido desde Melbourne.

En Australia sufrió una salida lenta, alegando "falta de batería" como causa, algo que también afectó al coche gemelo: Hadjar disfrutó de una salida fulgurante desde la tercera posición, estuvo a punto de ponerse en cabeza, antes de tener que reducir de repente la velocidad por falta de batería y acabar retirándose.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

El problema no se solucionó a tiempo para Shanghái, ya que en la primera vuelta del sprint el holandés cayó desde la octava hasta la decimoquinta posición, lo que puso de manifiesto una importante debilidad de Red Bull en estos momentos.

Así que cuando se le preguntó a Verstappen después por su mala salida en el sprint y cuál había sido la causa, respondió: "Sinceramente, ni siquiera pregunté. Dijeron que lo arreglarían. Así que espero que esté solucionado para mañana. Ayuda un poco a mantener la posición en lugar de empezar la carrera desde la P20".

Pero no fue así: Verstappen se clasificó octavo para el Gran Premio y, a pesar de la ausencia de McLaren en la tercera fila, ya estaba en undécima posición en la segunda vuelta. Eso marcó el tono de lo que acabó siendo una carrera increíblemente decepcionante, ya que el piloto de 28 años se retiró desde la sexta posición en la vuelta 46 debido a un fallo en la unidad de potencia.

"Era de esperar", dijo Verstappen sobre el difícil día, aunque Hadjar sumó puntos al terminar octavo. "Pero, de nuevo, la salida fue, por supuesto, un gran problema, igual que ayer. El resto de la carrera fue de nuevo igual que ayer: mucho graining, imposibilidad de apretar, un ritmo terrible, un equilibrio terrible, como ayer. Así que, sí, simplemente un fin de semana muy malo para nosotros".

Cuando se le presionó más sobre su tercera mala salida consecutiva, Verstappen dijo: "Aquí los dos problemas fueron los mismos. Simplemente no tengo potencia. En cuanto suelto el embrague, el motor no responde".

Así que ahora surge la pregunta: ¿es esto un golpe de realidad sobre dónde se encuentra realmente Red Bull, o se debió simplemente a que China no se adapta a su coche, con unas características de pista que se espera que marquen una mayor diferencia en 2026?

Cuando se le preguntó si el ritmo en Shanghái era normal, Verstappen dijo: "Espero que no, pero no lo sé, es imposible decirlo. Nunca me vi ni siquiera cerca de Mercedes o Ferrari. Pero este fin de semana ha sido especialmente malo".

Con información de Stuart Codling y Oleg Karpov