Toto Wolff advierte de cambios en el reglamento 2026 ante "intrigas políticas"

Tras las dos primeras jornadas de carrera bajo el nuevo reglamento técnico, las opiniones en el paddock de la Fórmula 1 siguen divididas. Lewis Hamilton declaró en Shanghái que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de las carreras.

"Creo que son las mejores carreras que he vivido en la Fórmula 1", dijo tras conseguir su primer podio con Ferrari. "Parecía que estuviéramos en karts, adelante y atrás, adelante y atrás, y realmente podías colocar el coche de forma ideal, a veces con tan solo un trozo de papel entre nosotros".

Max Verstappen y Fernando Alonso, entre otros, se mostraron más críticos. El piloto de Aston Martin calificó la F1 de «batalla de baterías», mientras que Verstappen sigue comparándola con Mario Kart.

"Es terrible. Si a alguien le gusta esto, es que realmente no sabe en qué consiste el automovilismo", declaró el piloto de Red Bull tras la carrera.

La evaluación tras China sigue adelante, pero sin «reacciones precipitadas»

Antes del inicio de la temporada, ya estaba claro que la FIA tenía previsto realizar una evaluación con todos los equipos y partes interesadas tras el fin de semana de sprint en China. Un portavoz declaró a Motorsport.com que esta reunión forma parte de un «diálogo continuo» y que seguirá adelante según lo previsto.

Sin embargo, el ambiente en el paddock ha cambiado algo desde la primera carrera de la temporada en Melbourne. Varios equipos han advertido contra una "reacción impulsiva", como la denominó el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, lo que significa que el consenso actual es que no se requieren cambios significativos antes del Gran Premio de Japón.

Hay varias razones para ello. En primer lugar, la FIA y varios equipos creen que el producto en general no es tan problemático como para requerir una intervención inmediata. Muchos coinciden en que algunos aspectos —como el levantamiento y el rodaje en punto muerto durante una vuelta de clasificación— podrían mejorarse, pero que el valor de entretenimiento de las carreras es razonablemente bueno.

Toto Wolff afirma que la «gran mayoría» de los aficionados está disfrutando de la nueva era de la F1 Foto de: Martin Keep / AFP vía Getty Images

Toto Wolff es uno de los que comparten esa opinión. "Estaría bien una clasificación a toda velocidad. Pero cuando ves a los aficionados y la emoción que hay en directo, los vítores cuando hay adelantamientos, y también en las redes sociales, los aficionados más jóvenes, la gran mayoría de todos los grupos demográficos disfruta del deporte en este momento", dijo el jefe del equipo Mercedes.

"Así que, sí, siempre podemos ver cómo lo estamos mejorando. Pero, en este momento, todos los indicadores y todos los datos dicen que a la gente le encanta. Y por eso hablé con Stefano, él también lo dice. Así que es conducir el coche lo que, para algunos, no resulta muy agradable".

Más lógico aprovechar el parón tras el GP de Japón

Además, el panorama en China resultó ser diferente al de Australia. La carrera sprint en Shanghái siguió un patrón similar al de la carrera principal en Melbourne —una carrera de altibajos al inicio hasta que Mercedes logró escaparse—, pero varios pilotos consideraron que fue menos extremo que lo ocurrido en Australia.

Esto tiene mucho que ver con los diferentes trazados. El circuito de Melbourne era "poco eficiente", como lo describió el director del equipo McLaren, Andrea Stella, mientras que los pilotos podían recuperar energía más fácilmente en el Circuito Internacional de Shanghái y, por lo tanto, tenían que recurrir a menos tácticas antinaturales. Sin embargo, para formarse una idea clara, la FIA considera conveniente recopilar más datos de diferentes circuitos.

En tercer lugar, la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí hace lógico aprovechar el parón para realizar una evaluación más exhaustiva. Según los responsables de las normas, el producto no requiere una respuesta inmediata, por lo que es preferible utilizar el tiempo tras la carrera de Japón para evaluar qué aspectos podrían mejorarse.

El jefe de Williams, James Vowles, afirma que la F1 tiene opciones Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

El director del equipoWilliams, James Vowles, ha indicado que hay cuatro o cinco opciones sobre la mesa al respecto. Las más obvias están relacionadas con el despliegue y la recuperación de energía. El "superclipping" podría, en teoría, aumentarse hasta los 350 kW completos, mientras que la proporción de energía eléctrica en, por ejemplo, la configuración de carrera podría reducirse. Esto último, sin embargo, es visto por algunos equipos como una solución bastante extrema.

Wolff destaca que los motivos políticos también pueden influir a la hora de restar algunas de las ventajas de Mercedes. "Tenemos un buen coche que, en este momento, es capaz de ganar. Veamos qué tipo de intrigas políticas surgen en las próximas semanas y meses. Pero, por ahora, es un coche capaz de ganar".

Al posponer cualquier posible cambio hasta después del Gran Premio de Japón, al menos habrá tiempo suficiente para determinar qué aspectos requieren ajustes —y cómo exactamente— antes de que la temporada de F1 se reanude en Miami durante el primer fin de semana de mayo.