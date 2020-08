Pérez: no hablo con otros equipos porque confío en seguir

Pérez y su compañero de equipo, Lance Stroll, tienen contratos con Racing Point para la siguiente temporada, cuando el equipo será rebautizado como Aston Martin.

Pero se sabe que el equipo ha mantenido conversaciones con Sebastian Vettel sobre la posibilidad de unirse el año que viene tras la salida de Ferrari por parte del cuatro veces campeón del mundo.

Pérez dijo previamente que sería "obvio" que dejaría el equipo si Vettel firmaba, dado que Stroll es el hijo del dueño de la escudería, Lawrence Stroll, pero en el Gran Premio de España el mexicano cambió el discurso y dijo que era "cuestión de tiempo" hasta que las especulaciones sobre su futuro llegaran a su fin.

Racing Point aún no ha hecho ningún comentario formal sobre su alineación de pilotos para 2021, y el jefe del equipo, Otmar Szafnauer, sólo comentó en España que el "status quo" se mantenía por el momento.

Hablando antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, Pérez repitió su confianza en que tanto él como el equipo querían seguir trabajando juntos el próximo año.

"Creo que es, como he dicho antes, una cuestión de tiempo", dijo Pérez.

"Me siento muy feliz en el equipo. Creo en el proyecto, llevo aquí un tiempo, y puedo ver cómo el equipo va hacia arriba. Todos sentimos internamente que todo está funcionando bien".

"No vemos la razón por la que deberíamos cambiar nada. No veo ninguna razón para cambiar. Creo que estamos disfrutando de una gran temporada en la pista, y las cosas están funcionando muy bien en el equipo. No espero ningún cambio".

A Pérez se le acercó otro equipo de F1 cuando se supo que Racing Point estaba interesado en Vettel, además de recibir llamadas de equipos de otras categorías.

Cuando fue preguntado este jueves si estaba hablando con otros equipos de F1 sobre un asiento para 2021, el mexicano respondió: "No. La respuesta que recibo de dentro del equipo es que todos queremos continuar".

Pérez agregó que hubo "discusiones de fondo" con el equipo sobre el próximo año, explicando por qué no había habido ningún anuncio todavía, pero se mantuvo relajado sobre su futuro.

"Todos los comentarios que recibo son muy positivos, así que me quedo con eso, y de ahí viene mi confianza, y nos mantenemos tranquilos", dijo Pérez.

"Es una situación que no está en mis manos, así que ni siquiera me molesto en absoluto. Me concentro en la carrera, la disfruto, y pase lo que pase, está fuera de mis manos, así que ni siquiera le presto atención".

Lance Stroll, en tanto, se negó a responder una pregunta sobre la falta de confirmación de Racing Point para 2021 por considerarla irrespetuosa con los pilotos.

"No voy a darte la historia que quieres vender", dijo Stroll. "No hay nada más que decir sobre ese tema".

Las fotos de Sergio Pérez este jueves en Spa-Francorchamps:

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point camina por el circuito 1 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point camina por el circuito 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point camina por el circuito 3 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point camina por el circuito 4 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point camina por el circuito 5 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 6 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista 7 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, recorre la pista 8 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 10 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Related video