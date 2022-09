Checo Pérez: hay que adelantar rápidamente en la arrancada en Monza

Sergio ‘Checo’ Pérez ha demostrado tener ritmo para ser competitivo en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 2022 y durante cada una de las rondas de la clasificación se ubicó dentro de los cuatro mejores, pero una sanción de 10 posiciones en la parrilla lo hará arrancar fuera del top 10 por lo que tendrá que remontar en una pista donde la velocidad punta es clave.

Pérez montó un nuevo motor de combustión que le ha costado 10 posiciones. A la espera de la confirmación de su posición de partida, el mexicano considera que el ritmo de carrera está a su favor para poder remontar, pero también deberán tener cuidado con la degradación de los neumáticos en una pista donde una frenada extra en cualquiera de las dos variantes puede cambiar el panorama de competencia.

“Espero que podamos avanzar temprano en la carrera porque será una carrera larga y todo puede suceder. La clave es tener un buen ritmo cuando lo necesitemos”, expresó el piloto mexicano a los micrófonos de FOX Sports México.

“Hay degradación pero es poca, se espera que podamos hacer entre una o dos paradas, entonces la degradación es muy baja lo cual va a dificultar un poco los rebases”.

Durante la sesión de clasificación se consideró que los dos pilotos de Red Bull trabajaran en beneficio del otro ayudando con el rebufo, pero ni Max Verstappen ni Sergio Pérez optaron por esta opción durante la Q3 dejando que cada uno de ellos lograra su mejor marca de forma independiente. Esto posicionó a Pérez en cuarto mientras Verstappen resultó segundo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Al ser cuestionado de por qué no usaron el rebufo, Pérez dijo: “Consideramos que era algo que no era tan importante porque no ganábamos tanto en nuestros autos”.

“Fue entonces cuando nos enfocamos en tener la máxima velocidad posible en la vuelta de calificación, era importante tener una buena vuelta de salida para hacer funcionar los neumáticos”.