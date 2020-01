Documental sobre Mosley tiene partes que él "hubiera dejado fuera"

Este viernes se publicó un nuevo trailer que nos da una primera visión de cómo será Mosley, que se estrenará en el Festival de Cine de Manchester el 8 de marzo.

El film no huye de la controversia, contando la relación de Mosley con su padre, Oswald –líder de la Unión Británica de Fascistas años antes de la Segunda Guerra Mundial–, así como las consecuencias de las revelaciones de News of the World sobre él en 2008, y su posterior campaña por la privacidad en los medios.

Mosley ha sido producido y dirigido por Michael Shevloff, que ya fue responsable de 1: Life at the Limit (2013), que se centró en la seguridad de la Fórmula 1 y el papel que en ella jugó el profesor Sid Watkins.

El productor ejecutivo es Paul Crowder, que también estuvo involucrado en el otro documental, además de en otros sobre The Beatles, The Who, Luciano Pavarotti y el equipo de fútbol New York Cosmos.

Junto al propio Mosley aparecen Bernie Ecclestone, Jean Todt, Flavio Briatore, Gerhard Berger y el socio del británico en March, Robin Herd.

"Iba a ser sobre cómo los accidentes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en 1994 propiciaron la Euro NCAP [Programa Europeo de seguridad en los automóviles, por sus siglas en inglés] y toda la revolución en la seguridad", dijo Mosley a Motorsport.com. "Esa es una historia bastante interesante que mucha gente desconoce. Y luego, poco a poco, se transformó en algo más sobre mí mismo".

"Aparece todo, incluyendo lo de News of the World y lo que pasó después. La entrevista de Bernie es interesante, porque profundizan sobre de qué lado estaba él cuando todo esto ocurrió. Alguien preguntó si incluye el tema de que Hitler estuvo invitado a la boda de sus padres. La respuesta es sí. Lo cuentan con pelos y señales, y eso probablemente lo hace más interesante para el público"

"Hay uno o dos elementos que, si yo hubiera estado al mando, habría eliminado. Pero entonces habría perdido cierto sentido, necesita ser independiente".

Mosley asegura que, más allá de sus historias personales, hay mucho material en el documental para los fans de las carreras.

"Para una persona del deporte motor es interesante, porque hay muchas filmaciones antiguas. Algunas son de la época de March, que yo había olvidado o que nunca había visto", dice.

"Es muchísimo trabajo tener que reducirlo todo a una hora y media. Es un poco como mi libro: escribí el libro y luego corté 20.000 palabras, porque era demasiado largo".

Galería: las grandes frases de la historia de la Fórmula 1

Galería Lista "Las carreras no se ganan en la primera curva. Muchas veces se pierden". Juan Manuel Fangio 1 / 42 Foto de: Daimler AG "El piloto que nunca sintió miedo es un idiota". John Surtees 2 / 42 Foto de: LAT Images "La victoria más bella es siempre la próxima" Enzo Ferrari 3 / 42 Foto de: Ferrari Media Center "Tuve la suerte de salir vivo en una de las épocas más terribles del automovilismo". Jackie Stewart 4 / 42 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch "Cuando Dios quiere que algo suceda, nadie puede cambiarlo". Ayrton Senna 5 / 42 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch "No quiero que me amen demasiado porque cualquier día puedo irme". Alberto Ascari 6 / 42 Foto de: LAT Images "El coche es una prolongación de mi cuerpo". Graham Hill 7 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "La F1 es 95% desagradable. Pero el cinco por ciento bueno compensa lo otro". Derek Warwick 8 / 42 Foto de: LAT Images "El cockpit de un coche de carreras es el lugar más relajado del mundo". Emerson Fittipaldi 9 / 42 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch "Si el dinero desapareciera, seguiría corriendo. Amo el automovilismo". Gilles Villeneuve 10 / 42 Foto de: Actualfoto "Senna fue el único que alguna vez me pidió consejo". Juan Manuel Fangio 11 / 42 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch "Voy a retirarme de la F1 a los 87 años". Bernie Ecclestone 12 / 42 Foto de: XPB Images "Ganar lo es todo. Si acabas segundo, sólo lo recuerdan tu mujer y el perro". Damon Hill 13 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "¿Boda? Sólo después de divorciarme de los coches". Lella Lombardi 14 / 42 Foto de: LAT Images "Cuando compras un Ferrari, pagas por el motor. El resto de lo doy gratis". Enzo Ferrari 15 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Me hubiera gustado ser campeón, pero eso no es fundamental en la vida". Stirling Moss 16 / 42 Foto de: LAT Images "Los cinco títulos de Fangio son insuperables". Ayrton Senna 17 / 42 Foto de: Bernard Cahier / The Cahier Archive "Sólo se siente miedo cuando se pierde el control del coche". Emerson Fittipaldi 18 / 42 Foto de: LAT Images "Cuando me avisaron por radio de que era campeón, empecé a cantar". Mika Hakkinen 19 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Díganme, ¿a ustedes les gustaría ver cómo uno de sus hijos se rompe una pierna o se estrella contra un árbol? ¿Verdad que no? Por eso no veo las carreras". Enzo Ferrari 20 / 42 Foto de: LAT Images "Me muero de miedo dentro del coche pero siempre salgo a ganar". Nelson Piquet 21 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "No he tenido relax en todos mis años de F1". Alain Prost 22 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Esa historia de que lo importante es competir es pura demagogia. Yo quiero ganar siempre". Ayrton Senna 23 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "El segundo es el primero de los perdedores". Ayrton Senna 24 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Nunca nadie podrá decir que me encontró lamentando mi suerte". Frank Williams 25 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "La diferencia es que yo creo en Dios y Senna se cree Dios". Alain Prost 26 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Enzo Ferrari nunca me dijo nada con respecto a mi título". Jody Scheckter 27 / 42 Foto de: LAT Images "La charla más grata con Senna la mantuve un rato antes de su muerte". Alain Prost 28 / 42 Foto de: LAT Images "Ganar en F1 es como tener sexo con las diez mujeres más guapas del mundo". Eddie Irvine 29 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Echo de menos a Senna. El era como un hijo para mí". Sid Watkins 30 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Para Ferrari, la Fórmula 1 es una costosa tradición". Luca di Montezemolo 31 / 42 Foto de: Ercole Colombo "La F1 es muy dura y, por lo tanto, no es aconsejable para personas irritables". Ron Dennis 32 / 42 Foto de: McLaren "Son carreras de coches, no de hombres". Juan Manuel Fangio 33 / 42 Foto de: LAT Images "Me gusta negociar de forma sencilla y leal". Bernie Ecclestone 34 / 42 Foto de: XPB Images "Cuando tenga 50 años miraré los trofeos que he conseguido, pero hoy no me sirven de nada. Quiero volver a ganar". Fernando Alonso 35 / 42 Foto de: XPB Images "No corrí para ser famoso, corrí para ser un 'putas'''. Juan Pablo Montoya 36 / 42 Foto de: Sutton Motorsport Images "Conducir es lo único que amo de la F1". Kimi Raikkonen 37 / 42 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images "Siempre creí que nunca debes rendirte y siempre debes seguir luchando incluso cuando solamente hay una pequeña oportunidad". Michael Schumacher 38 / 42 Foto de: Ercole Colombo "No aspiro a ser como otros pilotos, aspiro a ser único a mi manera". Lewis Hamilton 39 / 42 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images "Es cierto que soy un mal perdedor. ¿Por qué debería mentir? Si fuera bueno perdiendo, no estaría en la Fórmula 1". Sebastian Vettel 40 / 42 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images "La Fórmula 1 es tan segura que perdió emoción". Jacques Villeneuve 41 / 42 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images "Nos sancionaron por un estúpido comisario idiota". Gunther Steiner, en el GP de Rusia 2019, cuando sancionaron a su piloto Magnussen. 42 / 42 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Fuente de consulta: Fórmula 1 50 Años, La Eterna Pasión

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)