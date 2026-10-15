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Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"

Nico Rosberg elogia a Kimi Antonelli por su gran temporada 2026 de Fórmula 1, pero también deja claro que Max Verstappen "sigue siendo el mejor piloto" en la actualidad.

Ruben Zimmermann

Publicado: 15 oct 2026, 19:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Nico Rosberg opina que Kimi Antonelli está "plenamente merecido" ante su primer título mundial en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes tiene actualmente 102 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo George Russell y con ello ya puede proclamarse campeón del mundo en la próxima carrera en Austin.

En una entrevista con RTL y Sky, Rosberg dijo que Antonelli en 2026 fue "simplemente el piloto más fuerte" en Mercedes, algo con lo que él mismo no habría contado antes del inicio de la temporada. Porque para muchos expertos, George Russell era en realidad el gran favorito al título este año.

"Después del año pasado, en el que tuvo muchísimas dificultades, nadie habría pensado que pilotaría de forma tan genial", dice Rosberg sobre Antonelli, que en su temporada de debut en la Fórmula 1 en 2025 con Mercedes aún había quedado claramente por detrás de Russell internamente con 150:319 puntos.

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Pero este año, el italiano de apenas 20 años es "un fenómeno", según Rosberg, para quien Antonelli es de "clase mundial" e incluso pilota a "nivel Michael Schumacher". "Es el único que está constantemente delante", elogia el campeón del mundo de 2016.

Sin embargo: aunque Antonelli está a las puertas de ganar el título, para Rosberg actualmente no es el mejor piloto absoluto de la parrilla. "Max Verstappen sigue siendo el mejor piloto del deporte", deja claro el ahora hombre de 41 años.

"En cuanto tiene un coche que le da más o menos la posibilidad de ganar y dominar, entonces también lo hace", dice Rosberg, para quien Verstappen tras sus victorias en Malasia y Singapur recientemente es "el gran favorito" para las últimas carreras del año.

"Pero ya no puede alcanzar a Antonelli", sabe también Rosberg. Actualmente Verstappen es cuarto en el Mundial con 119 puntos de desventaja respecto a Antonelli. Con un máximo de 150 puntos aún por repartir, el neerlandés solo conserva opciones teóricas al título.

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