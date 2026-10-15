Fórmula 1 GP de Singapur

Red Bull presenta llamativos trajes de carrera blancos para el GP de Estados Unidos en Austin

Red Bull presentó trajes de carrera blancos especiales para el Gran Premio de Estados Unidos de F1.

Lydia Mee

Publicado: 15 oct 2026, 11:31

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: David Buono - Icon Sportswire - Getty Images

Red Bull presentó trajes de carrera completamente blancos para el próximo Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, dejando entrever que también podría estrenar una decoración especial a juego para la carrera en el Circuit of the Americas.

El cuatro veces campeón Max Verstappen y su compañero de equipo Isack Hadjar mostraron los nuevos trajes de carrera en un video compartido en las plataformas de redes sociales del equipo. El diseño blanco cuenta con llamativos detalles azules y parches de socios cosidos de estilo vintage.

Los nuevos trajes de carrera hicieron que los aficionados pidieran una decoración a juego. "¿¿¿¿BLANCO BULL YA?!?! ¿¿POR FAVOR??!?!!", comentó un fan, mientras que otro agregó: "Ahora hagan una decoración similar con esto".

"Hay una decoración especial, ¿verdad?", publicó otra persona, y otro comentario decía: "Acabo de recordar que no hemos tenido una decoración especial del Racing Bulls 22 este año... ¿se está cocinando algo en COTA?"

Otras reacciones incluyeron: "¡Dios mío, por favor que el coche sea blanco!" y "Los trajes de VCARB también son blancos; ¿cómo voy a encontrar a estos tipos en la pista?"

El Gran Premio de Estados Unidos, programado del 23 al 25 de octubre, llegará después de dos victorias consecutivas de Verstappen en grandes premios. Dominó el fin de semana del Gran Premio de Singapur, logrando la pole position para la carrera sprint, que ganó, y la pole position para el gran premio, que luego ganó por primera vez en su carrera.

Pese a su reciente racha de victorias, Red Bull ocupa actualmente el cuarto lugar en el campeonato de constructores con 332 puntos. Mercedes lidera con 578 puntos, y Ferrari y McLaren le siguen en segundo y tercer lugar con 444 y 339 puntos, respectivamente.

Verstappen es cuarto en el campeonato de pilotos con 221 puntos, a 119 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. George Russell de Mercedes es segundo y Lewis Hamilton de Ferrari es tercero. Hadjar está octavo con 97 puntos, tras haberse perdido tres fines de semana de gran premio por una lesión en la muñeca.

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