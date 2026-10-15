Fórmula 1 GP de Singapur

Alpine presenta a su nuevo jefe técnico y Briatore avisa: "Llevará al equipo a un nivel diferente"

Mike Elliott, exdirector técnico de Mercedes, fue presentado ante el personal de Alpine en Enstone, donde Flavio Briatore destacó su llegada como un paso clave para el avance de la escudería en la Fórmula 1.

Federico Faturos

Publicado: 15 oct 2026, 12:00

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Flavio Briatore, Alpine F1

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine presentó oficialmente a Mike Elliott ante el personal de su fábrica de Enstone, después de anunciar en septiembre la contratación del exdirector técnico de Mercedes como nuevo director técnico jefe (CTO) de la escudería de Fórmula 1.

La llegada del ingeniero británico forma parte de los esfuerzos del equipo dirigido por Flavio Briatore para fortalecer su estructura técnica y dar un nuevo paso adelante en términos de rendimiento, después de los progresos mostrados durante la temporada 2026 con Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos.

Durante la presentación, Briatore tomó la palabra para destacar la importancia de incorporar a una figura de la experiencia de Elliott, quien regresa a Enstone después de haber trabajado allí durante las etapas de Renault y Lotus.

"Necesitamos un director técnico fuerte en la compañía, porque estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente", aseguró Briatore ante los empleados de Alpine.

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Elliott, por su parte, reconoció los numerosos cambios que ha atravesado la estructura de Enstone en los últimos años y centró su primer mensaje al personal en la importancia de aprovechar los recursos humanos para conseguir mejores resultados en la pista.

"Probablemente hayan pasado por muchos cambios. Han tenido a muchas personas aquí delante hablándoles de cómo podría ser el futuro y de cómo se podría avanzar", comenzó el ingeniero británico.

"Y por muy bonito que haya sido lo que dijo Flavio, mi convicción es muy sencilla. Si analizamos la Fórmula 1 como lo haría un economista, nuestro trabajo consiste en transformar los recursos en rendimiento en la pista", explicó.

Elliott destacó entonces que, por encima de las instalaciones y los recursos técnicos disponibles, considera que el principal activo de Alpine es su propio personal.

"Y si nos fijamos en cuál es nuestro recurso fundamental como empresa, son todos ustedes", señaló.

"Ustedes son las personas que pueden marcar la diferencia. Podemos estar aquí de pie, podemos hablar, pero en realidad son ustedes quienes marcarán la diferencia", concluyó.

El regreso de Mike Elliott a Enstone tras su exitoso paso por Mercedes

El nombramiento de Elliott como CTO (Chief Technical Officer) fue anunciado por Alpine el pasado 17 de septiembre, con la responsabilidad de supervisar las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica de Enstone, en un puesto de nueva creación dentro de la organización.

El británico, de 52 años, cuenta con una amplia trayectoria en la Fórmula 1 y conoce bien las instalaciones del equipo, donde trabajó como aerodinamista principal entre 2008 y 2012, durante las etapas de Renault y Lotus.

Posteriormente se incorporó a Mercedes como jefe de aerodinámica, donde contribuyó al desarrollo de los monoplazas con los que la escudería alemana inició su período de dominio bajo el reglamento de motores híbridos introducido en 2014.

Elliott ascendió dentro de Mercedes hasta ocupar el cargo de director técnico, antes de abandonar la escudería de Brackley a finales de 2023.

A lo largo de su carrera participó en la conquista de ocho campeonatos mundiales de Constructores y ocho de Pilotos, una experiencia que Alpine espera aprovechar para seguir acercándose a los equipos de punta de la Fórmula 1.

Su incorporación sitúa al británico al frente del área técnica de Enstone, por encima del actual director técnico ejecutivo, David Sanchez, dentro de una estructura que busca consolidar el progreso del equipo bajo el nuevo reglamento de 2026.

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