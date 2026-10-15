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Max Verstappen contra Valentino Rossi: comparación entre sus coches de GT3

La pareja competirá en la categoría Pro, la de mayor nivel, durante la final del GT World Challenge Europe del sábado.

Alex Harrington

Publicado: 15 oct 2026, 12:17

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Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3

Foto de: Miguel Reis / NurPhoto via Getty Images

El Mercedes-AMG de Max Verstappen y el BMW de Valentino Rossi son coches muy diferentes, con un número distinto de turbos y un sonido totalmente distinto. Pero el reglamento está diseñado para que sean igual de rápidos. Los dos pilotos competirán este sábado en Portimão, en la última prueba de la GT World Challenge Europe Endurance Cup, pero ¿en qué se diferencian sus "armas"?

Este fin de semana la parrilla cuenta con 61 coches, y Verstappen se incorpora porque los pilotos habituales, Jules Gounon y Daniel Juncadella, están comprometidos con la prueba del Campeonato Mundial de Resistencia en Barcelona. Esto significa que el as de la Fórmula 1 y la leyenda de MotoGP se enfrentarán cara a cara en la categoría Pro, la de mayor nivel.

Un gran V8 contra un pequeño seis cilindros turbo

El Mercedes-AMG Team Verstappen Racing presenta un Mercedes-AMG GT3 EVO con los pilotos Chris Lulham y Ben Barnicoat, gestionado en pista por 2 Seas Motorsport. El equipo se pasó a Mercedes para 2026 tras haber competido inicialmente con Aston Martin.

El coche está propulsado por el M159, un motor V8 atmosférico de 6,3 litros. El motor desarrolla aproximadamente 550 caballos de potencia, aunque los valores de potencia se ajustan según las normas de Balance of Performance (BoP), cuyo objetivo es estandarizar el rendimiento en toda la categoría GT3.

La configuración es de tracción trasera con motor montado en posición central-delantera, una caja de cambios secuencial de seis velocidades y un peso de unos 1.285 kg, también establecido por el BoP.

El BMW M4 GT3 EVO n.º 46 de Rossi, gestionado por el equipo WRT, adopta un enfoque diferente. Su motor P58 es un seis cilindros en línea biturbo de 3,0 litros (2.993 cc) derivado del motor del modelo de serie, que desarrolla "hasta 590 hp" antes de la aplicación del BoP. Utiliza una caja de cambios Xtrac de seis velocidades, mide 5.020 mm de largo —con splitter y alerón— sobre una distancia entre ejes de 2.917 mm, y cuenta con discos delanteros de 390 mm y pinzas de seis pistones, además de discos traseros de 380 mm. Los copilotos de Rossi son la pareja de pilotos oficiales de BMW, Max Hesse y Neil Verhagen.

Desde su debut en 2025, el EVO ha priorizado la accesibilidad, la durabilidad y la rentabilidad por encima de la velocidad pura. El M4 GT3 ha acumulado más de 70 victorias a lo largo de su trayectoria en competición, incluidas las victorias en la carrera de resistencia de las 24 Horas de Spa de 2023 y en el campeonato DTM de 2022.

Sobre el papel, pues, el BMW tiene más potencia, pero el BoP pretende neutralizar esa ventaja, de modo que ninguno de los dos coches parte con ventaja. Ambos vehículos cuentan con motores montados delante, tracción trasera y cajas de cambios secuenciales, y ambos emplean frenos delanteros de 390 mm. Lo que realmente los diferencia es el sonido del motor: un retumbante V8 frente a un seis cilindros turbo de tono más agudo.

¿Cómo se comparan los pilotos?

El palmarés de Verstappen en GT3 es breve, pero impresionante. Verstappen logró la victoria en su carrera de debut, el 27 de septiembre de 2025, en la prueba NLS9 de Nürburgring, compartiendo un Ferrari 296 GT3 con Lulham y dominando la carrera desde la primera vuelta hasta cruzar la línea de meta con más de 20 segundos de ventaja.

En las 24 Horas de Nürburgring de 2026 lideró la carrera al volante del Mercedes n.º 3 hasta que sufrió una avería en el eje de transmisión cuando quedaban unas tres horas para el final. El coche gemelo, el n.º 80, acabó ganando: la primera victoria de Mercedes en esa prueba desde 2016.

Rossi, de 47 años y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, compite en la categoría GT3 con el equipo WRT desde 2022. Al principio pilotaba Audis, pero en 2023 pasó a los BMW y ha seguido compitiendo con esta marca desde entonces.

Su palmarés incluye tres victorias consecutivas en el Misano Sprint, su carrera local, en 2023, 2024 y 2025, todas ellas logradas al volante del M4. Además, logró múltiples podios en las temporadas 2024 y 2025 de la LMGT3, en la categoría GT3 del Campeonato Mundial de Resistencia.

El propio Rossi parece saber a qué se enfrenta."Max Verstappen va a ser un gran problema porque ese tipo es increíblemente rápido", afirmó. Dado que los monoplazas están igualados por el BoP, no le falta razón.

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