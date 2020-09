Mercedes toma medidas para no repetir el error de Monza

Lewis Hamilton entró en boxes en el GP de Italia cuando se informó la neutralización de la carrera con el auto de seguridad y el cierre del pitlane para permitir retirar el Haas detenido de Kevin Magnussen, que quedó estacionado entre la última curva y la entrada a boxes.

La decisión de cerrar el pitlane fue emitida por la FIA 11 segundos después de la salida del auto de seguridad, pero el equipo Mercedes no vio ese mensaje y Hamilton entró en los pits unos diez segundos después de eso.

Hamilton recibió posteriormente un stop & go de 10 segundos como penalización que le costó una probable victoria, al igual que Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo, ya que también se detuvo en pits cuando no estaba permitido.

Para que no se repita esta situación, Mercedes está creando un nuevo software que asegurará que sus ingenieros reciban la notificación del cierre del pitlane después de confiar hasta ahora en que alguien lo note en las pantallas de cronometraje.

"En cuanto a la secuencia, había dos piezas de información para decirnos que la entrada al pitlane había sido cerrada", dijo el jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles, en un video del equipo.

"La primera era que había carteles alrededor de la pista que tenían una cruz roja que indicaba que esa situación, y cuando el piloto ve eso, sabe que debe permanecer fuera".

"La segunda información es que tenemos pantallas de televisión delante de nosotros. Una de ellas se llama página tres y contiene una serie de mensajes que la FIA quiere enviarnos. Podría ser una bandera amarilla o la salida del auto de seguridad, y uno de ellos era que la entrada al pitlane estaba cerrada".

Vowles admitió que él, el jefe de ingeniería, Andrew Shovlin; el director deportivo, Ron Meadows y otros se centraban en la inminente parada en boxes, y por lo tanto no vieron el mensaje.

"Este era un punto clave en la carrera donde todo el pelotón habría entrado en el pitlane", dijo Vowles. "Lewis había pedido un juego de neumáticos diferente, estábamos revisando si teníamos tiempo o no, si era la decisión correcta o no".

"Todas estas fueron conversaciones que duraron sólo unos segundos, pero todas se suman. Lo que no se hace particularmente es buscar un mensaje en la pantalla para indicar que la entrada al pitlane estaba cerrada".

"Tanto 'Shov' como yo hemos pasado por instancias similares, 2016 fue la última vez que esto ocurrió en Brasil, ocurrió dos veces allí pero estaba claro que la entrada al pitlane se cerraría entonces. Hubo un accidente y una enorme cantidad de escombros, no querrías entrar en el pitlane en ese momento".

"Esto fue diferente, no nos llevó necesariamente a mirar la pantalla y buscar un mensaje que estaba oculto entre otra información y nos lo perdimos. No nos llevó mucho tiempo descubrirlo".

De todos modos el equipo vio el mensaje a tiempo para decirle a Valtteri Bottas que se quedara fuera. Vowles insiste en que los rivales también se tomaron su tiempo para detectarlo, pero como sus autos estaban más atrás, pudieron dar a sus pilotos las instrucciones adecuadas.

"Fuimos capaces de mantener a Valtteri fuera y como referencia podemos escuchar en la radio de otro equipo que les llevó unos diez segundos notarlo también y diez segundos fue el período crucial en el que, debido a que Lewis estaba tan lejos al frente de la carrera, pudo entrar".

"Con el beneficio de mirar atrás, sabemos lo que haríamos de forma diferente ahora. Podemos poner en marcha sistemas de software que nos permitan encontrar y asegurarnos de que vemos estos mensajes críticos en sólo unos segundos".

Vowles dice que el equipo no culpa a Hamilton por no haber visto las señales en la pista.

"Estaba doblando en la (curva) Parabolica en ese momento, todavía a toda velocidad de carrera".

"El piloto allí está tratando de controlar el vehículo y justo en ese punto también estaba bajando al tiempo delta indicado por el auto de seguridad y preparándose para la parada porque ya lo habíamos llamado para entrar en el pitlane".

"Le estaban pasando muchas cosas, y no es típico estar mirando un cartel que está en el extremo izquierdo de la pista".

"Había dos carteles. El primero hubiera sido muy difícil de ver para él, uno estaba en el lado izquierdo pero, como digo, estaba controlando el vehículo y mirando el tablero y no lo vio".

"Al acercarse a la entrada del pitlane, si miras a bordo con Lewis, en realidad no hay ninguna indicación en ese punto de que el pitlane esté cerrado. No hay más carteles, no hay luz, ya no hay nada que le diga que debe estar cerrado".

"Por lo tanto, desde su perspectiva, habría sido una decisión muy difícil, sólo una cuestión de segundos para mirar hacia arriba, mirar en el lugar correcto y tomar una decisión".

Galería: las fotos del Gran Premio de Italia en Monza

Galería Lista Un mecánico de Red Bull en parrilla con unas mangueras 1 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los Frecce Tricolori vuelan sobre la parrilla con los jet MB339A 2 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las celebraciones de la parrilla antes de la carrera 3 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los fans de Ferrari en una tribuna asignada a 250 del personal de tratamiento del Covid 19 de Italia 4 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, durante el himno 5 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Las caras de los miembros del equipo y los pilotos en las tribunas 6 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos defienden el procedimiento de "End Racism", mientras que Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y Sebastian Vettel, Ferrari están ausentes de la presentación 7 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se ponen de pie para el himno nacional antes de la salida 8 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los Frecce Tricolori vuelan sobre la parrilla antes de la salida en los jet Aermacchi MB339A 9 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El equipo de exhibición acrobática de la Fuerza Aérea Italiana, Frecce Tricolori, exhibe sobre la parrilla en los jet Aermacchi MB339A 10 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lando Norris, McLaren MCL35 al inicio 11 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP2 12 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, choca con las barreras 13 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales de pista reparan la barrera rota después de que Sebastian Vettel, el Ferrari SF1000 chocó con ella 14 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, pit stop 15 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, en pits 16 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 17 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43, Romain Grosjean, Haas VF-20 18 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 19 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 20 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, pit stop 21 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Mecánicos en pit lane 22 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Reinicio de la carrera 23 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 24 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los monoplazas en pits 25 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 26 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 27 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Otmar Szafnauer, director del equipo y CEO de Racing Point, en el muro de boxes. 28 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 y el segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 29 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri 30 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Pierre Gasly, AlphaTauri 31 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Pierre Gasly, AlphaTauri 32 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport, Franz Tost, Director del equipo AlphaTauri, y el equipo AlphaTauri celebran la victoria 33 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Pierre Gasly, AlphaTauri 34 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren, ganador Pierre Gasly, AlphaTauri, y tercer lugar Lance Stroll, Racing Point 35 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lance Stroll, Racing Point 36 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren 37 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Pierre Gasly, AlphaTauri 38 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren 39 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Pierre Gasly, AlphaTauri celebra 40 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tercer lugar Lance Stroll, Racing Point, en Parc Ferme celebra con el equipo 41 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren, en Parc Ferme 42 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren, ganador Pierre Gasly, AlphaTauri,y tercer lugar Lance Stroll, Racing Point 43 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri, se sube a los hombros de su equipo para celebrar 44 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

