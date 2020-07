Mercedes tiene el motor más potente: ¿cuánto saca a los demás?

Un escenario muy claro emerge luego de dos grands premios disputados en el Red Bull Ring: Mercedes domina, Red Bull persigue y en Ferrari están perdidos. Esta es la imagen de la actual Fórmula 1.

Motorsport.com, sin embargo, puede ir más lejos al tener los datos fonométricos de los motores del domingo durante el GP de Estiria. El harakiri de las dos Ferrari en la curva 4 de Spielberg impidió, lamentablemente, recoger los datos de potencia de la unidad de potencia 065/2 del equipo italiano, privándonos del dato más esperado para aclarar el valor real del motor "desinflado" del Cavallino Rampante.

Lo primero que merece ser reportado es que la unidad de potencia Mercedes F1 M11 EQ Performance también en la temporada 2020 alcanza una potencia de casi 1.000 caballos de fuerza. Es un pico que se sintió sólo en las primeras vueltas, porque luego Lewis Hamilton estuvo un paso adelante para controlar la carrera eligiendo mapeos menos apretados para no estresar el motor de 6 cilindros y fue suficiente para que Valtteri Bottas alcanzara el segundo lugar y darle el primer doblete al W11.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull nunca estuvo en la lucha por la victoria: Max Verstappen, a pesar imponer una fuerte resistencia en el primer ataque de Bottas sobre el final, tuvo que rendirse ante la clara superioridad de las flechas negras. El RB16, de hecho, contó con un motor Honda con 20 caballos de fuerza menos que la unidad que diseñada por Andy Cowell en Mercedes.

En cuanto a potencia máxima no es una gran diferencia, medible en un par de décimas como máximo, pero las diferencias surgen durante la carrera: según los rumores que hemos recogido, Hamilton llegó al final de las 71 vueltas de distancia del Red Bull Ring con unos diez kilos de gasolina en el depósito, una señal de que los de Brackley no quisieron arriesgar la estrategia en una pista no exigente en cuanto a consumo en la que 106 kilos (de los 110 concedidos) deberían ser suficientes para terminar la carrera.

Diferente resultó para los japoneses, que en algún momento tuvieron que reducir el ritmo del Red Bull RB16 porque la unidad japonesa está más sedienta (o empezó con menos gasolina en el tanque) y Verstappen cerró el gran premio casi en seco.

Esta es la señal inequívoca de que Mercedes ha recuperado el liderazgo en los motores, después de haber sufrido el duro ataque de Ferrari en 2019: a pesar de la nueva reducción del consumo de aceite (que ha bajado a 0,3 litros x 100 km) que en las pruebas invernales había puesto en dificultades el sistema de lubricación con fallos en los rodamientos de los bancos, el Mercedes F1 M11 EQ Performance testifica un crecimiento que también se confirma por el rendimiento de Racing Point y Williams.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 si ritira dalla gara Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

¿Y el motor Renault? Desde que estamos en la era de los motores híbridos siempre ha sido el más maltratado. El E-Tech-20 no es en realidad más que la unidad que terminó el campeonato mundial el año pasado: es una unidad de potencia que parece haber alcanzado un buen umbral de fiabilidad, quedando a 35 HP del mejor Mercedes. Estamos hablando de una unidad de potencia, por lo tanto, que no está lejos del motor japonés de Honda.

En el R.S.20 de Renault se ha repetido un problema de refrigeración del motor en Estiria: Esteban Ocon fue llamado a boxes para abandonar debido a la rotura de un radiador que hizo que las temperaturas del agua se dispararan (se puede llegar hasta los 120 grados sin problemas ya que el sistema está bajo presión). Es preocupante que sea la misma ruptura que en el GP de Austria había detenido a Daniel Ricciardo la semana anterior.

Lo que queda es averiguar dónde encaja el motor Ferrari 065/2 en este escenario: probablemente obtendremos algunas respuestas de Hungría...

