Mercedes evalúa opciones legales después de que Alpine recuperara el podio en Mónaco

Toto Wolff dice que Mercedes está "viendo qué puede hacer" por George Russell después de que los comisarios de la FIA revocaran la sanción de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Gasly fue uno de los cinco pilotos sancionados por exceso de velocidad en el pitlane, y después de la carrera salió a la luz que había habido un error con el sistema de medición.

El domingo por la noche, Alpine inició un procedimiento de derecho de revisión contra la doble penalización de cinco segundos impuesta a Gasly, que lo hizo caer del tercero al séptimo puesto tras la bandera a cuadros. Tras las audiencias durante el fin de semana de la carrera de Barcelona, los comisarios de la FIA consideraron que Gasly no había sido culpable de exceso de velocidad y tomaron la decisión sin precedentes de anular sus sanciones y reinstalar al francés en la tercera posición.

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Alpine fue el único competidor en iniciar un derecho de revisión, y los comisarios detallaron que, debido a que los otros pilotos implicados ya habían cumplido sus penalizaciones de cinco segundos durante la carrera, no existía un marco reglamentario para deshacerlas.

Los errores en las sanciones fueron particularmente costosos para el piloto de Mercedes Russell, ya que más tarde recibió una penalización de drive-through por no haber cumplido su sanción inicial de cinco segundos. Esto sacó al británico del top 10 y aumentó a 68 puntos su desventaja en el campeonato con respecto a su compañero de equipo Kimi Antonelli, cuando por lo demás estaba en la lucha por el podio.

George Russell se defiende de Pierre Gasly mientras era tercero en la carrera. Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Cuando se le pidió su opinión sobre la costosa sanción de Russell y la reinstalación de Gasly, el jefe del equipo Mercedes, Wolff, dijo que su equipo legal está investigando si hay algo que pueda hacer para ayudar a Russell. Una impugnación legal real parece extremadamente improbable, pero dada la naturaleza sin precedentes de la decisión de los comisarios, el equipo al menos está explorando cualquier opción a su disposición.

"Estaba [justo] al teléfono con nuestros abogados para ver qué podemos hacer por George", dijo Wolff. "Estamos evaluando en este momento qué implica la situación de Gasly para George. No apelaríamos el resultado de Gasly, desde luego, pero nos gustaría que la FIA analizara cuáles podrían ser las soluciones para la carrera de George. Creo que tenemos algunas limitaciones de tiempo y otras restricciones legales, pero sin duda tenemos motivos para estar molestos."

Junto con las potencialmente desastrosas implicaciones para el título de Russell, otra fuente de molestia es que un posible problema con el sistema de cronometraje del pitlane ya había surgido antes de la carrera, pero no se descubrió por completo hasta después de la carrera. Fue entonces cuando los cronometradores de FOM detectaron que el primer bucle de cronometraje en la entrada del pit era más corto de lo calibrado originalmente, lo que hizo que el sistema sobreestimara la velocidad de los coches.

Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Wolff espera que las partes implicadas puedan aprender de la situación de Mónaco para evitar que se repita en el futuro, y el proveedor de cronometraje FOM prometió revisar sus procedimientos para el peculiar pitlane de Monte Carlo.

"Fue una situación muy desafortunada, y está claro que todos podemos aprender de eso", añadió el austriaco. "Eso no fue algo que simplemente surgiera el domingo, que de repente 10 coches hubieran infringido el límite de velocidad en el pitlane. Es algo que se señaló antes. Ojalá hubiéramos podido tener esas conversaciones antes de la carrera del domingo."

Se entiende que no hay vías reales que Mercedes pueda seguir para abordar específicamente lo de Mónaco, ya que la sanción de tiempo ya cumplida por Russell no puede deshacerse a estas alturas. Lo único que podría haber hecho es apelar el resultado del derecho de revisión, algo que Wolff ya ha descartado y que no habría tenido ningún efecto en el resultado de Russell.

McLaren y Red Bull sí notificaron a la FIA su intención de apelar, una medida que puede tomarse hasta una hora después del veredicto de los comisarios y que inicia una ventana de 96 horas para que ambos equipos estudien el veredicto, el reglamento de la FIA y decidan si quieren seguir adelante con una apelación formal.

Ambos equipos se vieron afectados por la reinstalación de Gasly, con Isack Hadjar de Red Bull perdiendo su podio y cayendo al cuarto puesto, mientras que Oscar Piastri de McLaren fue relegado del cuarto al quinto lugar.