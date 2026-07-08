El protector de rueda y nada más. Eso bastó, a 10 vueltas del final del Gran Premio de Gran Bretaña, para dejar fuera de combate a Andrea Kimi Antonelli y arruinarle un resultado que le habría permitido ampliar su ventaja sobre todos sus perseguidores en el Campeonato del Mundo de Pilotos.

"Sabemos qué ha pasado. Pero no sabemos si hay algo más, porque, sinceramente, creo que puede haber algo más que solo el protector de rueda. Pero el equipo aún no ha tenido ocasión de analizar el monoplaza", había declarado el piloto italiano al término de la carrera.

A las 48 horas de lo ocurrido en Silverstone, Mercedes ha confirmado que lo que falló en la vuelta 42 en Gran Bretaña fue el componente que forma parte del conducto de frenos.

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Simone Resta, subdirector técnico del equipo de Brackley, confirmó en el análisis del Gran Premio de Gran Bretaña publicado en las redes sociales del equipo que lo que falló fue únicamente el componente que, entre otras cosas, también tiene una función aerodinámica.

Al salir de Copse, Antonelli —que en ese momento iba segundo y perseguía a Charles Leclerc para disputarse la sexta victoria del año— se vio obligado a reducir la velocidad debido a la interferencia del "wheel shield", que se había desplazado de su posición habitual.

Simone Resta, Mercedes Foto de: Franco Nugnes

"Muchos han preguntado qué pasó con el monoplaza de Kimi el pasado domingo, y simplemente se trató de un problema en el conducto de frenos delantero. Para ser precisos, una parte del conducto de frenos que se denomina "wheel shield"", explicó el exingeniero de Ferrari y Haas.

"Básicamente, a diez vueltas del final de la carrera sufrimos una avería y la pieza empezó a ceder, lo que afectó de manera significativa al comportamiento de la suspensión y también de la dirección. Esta perdió capacidad de respuesta, haciendo que el monoplaza resultara casi imposible de conducir".

A pesar de que el "wheel shield" afectaba al ajuste de la suspensión y al recorrido natural del brazo de dirección, Antonelli se mantuvo en pista para intentar sumar puntos. Sin embargo, al hacerlo, se salió de la pista en varias ocasiones, lo que le valió una penalización de 5" por sobrepasarse los límites de pista. La salida final del coche de seguridad, para permitir a los comisarios retirar el Red Bull RB22 de Max Verstappen que se había salido en Stowe, hizo el resto, haciendo que el piloto de Bolonia cayera de la novena a la decimosexta posición final.

"Kimi, sin embargo, se mostró muy, muy resistente. Quiso permanecer en pista y darse las mejores posibilidades de sumar puntos. Como ya se ha dicho, el coche era bastante difícil de controlar, y por eso Kimi se salió de la pista varias veces".

"Por desgracia, precisamente por eso, Kimi recibió una penalización de 5 segundos que tuvo que cumplir al final de la carrera. Fue muy mala suerte, pero fue una clara muestra del rendimiento y la resistencia de nuestro joven piloto", concluyó el ingeniero Resta.