Cómo Antonelli perdió 100 puntos de eficiencia aerodinámica por una rueda rota en Silverstone

No sumó ningún punto, pero lo intentó hasta el final. No se rindió y, con pesar, se dirigió a boxes, pero quería terminar el GP de Gran Bretaña con su Mercedes W17, que para entonces no era más que un caballo maltrecho. El muro de boxes de Mercedes le comunicó por radio repetidamente, aconsejándole que se detuviera.

Los ingenieros temían una falla estructural en la parte delantera izquierda de la flecha negra y plateada, mientras que el joven piloto de Bolonia confiaba en haber domado al indomable corcel y esperaba llevarse al menos un punto para el campeonato de pilotos, asegurándose así mantenerse en la cima incluso después de otro posible abandono.

Mientras completaba su remontada sobre Charles Leclerc (había estado a solo tres segundos) y quizás apuntando a la victoria, el joven de 19 años de Emilia sufrió una falla repentina en la vuelta 39 en Copse. Lo que parecía una suspensión delantera izquierda rota en realidad no era un problema estructural, aunque el volante estaba doblado y el coche no seguía su trayectoria normal.

El protector de la rueda se rompió. ¿Qué es? El mamparo de fibra de carbono, exigido por la normativa, se integra con el conducto de freno. Algunos acusan a Kimi de conducir de forma demasiado agresiva sobre los bordillos, lo que podría haber contribuido a la avería. Toto Wolff defendió a su piloto, haciendo hincapié en la falta de fiabilidad que ya le ha costado a Mercedes tres abandonos.

Antonelli se vio obligado a realizar dos paradas en boxes: en la primera, en la vuelta 41, se le sustituyó el morro y el alerón delantero, mientras que en la segunda, dos vueltas después, se eliminó la fricción restante entre el protector de la rueda y la llanta.

Es muy probable que los tornillos que sujetaban la tapa del ojo de la rueda al conducto de freno se soltaran debido a las vibraciones, provocando que el protector se desprendiera. Al quedar sin sujeción, comenzó a moverse de forma incontrolable.

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El brazo de dirección ya no podía deslizarse dentro de su rango natural porque rozaba con el protector de la rueda, y el recorrido del amortiguador de empuje también se vio afectado por un objeto suelto, lo que dificultó enormemente la conducción. Girar a la izquierda era completamente distinto a girar a la derecha, sobre todo porque el volante ya no estaba recto. En esas condiciones, era imposible trazar líneas, hasta el punto de que Kimi acumuló varias infracciones de pista que le costaron una penalización de 5 segundos al cruzar la meta. Antonelli demostró una extraordinaria adaptación al volante del W17 dañado (terminó la vuelta 45 en 1:33.812 y la siguiente en 1:33.503, ¡uno de los mejores tiempos de esa fase de la carrera!).

Posteriormente se supo que Kimi conducía un monoplaza de F1 asimétrico que había perdido unos 100 puntos de eficiencia aerodinámica en el lado izquierdo. Además, el flujo de aire de la entrada para refrigerar los frenos (disco y pinza) y para alimentar de aire fresco los tambores de freno también se vio comprometido.

El piloto emiliano, con un coche gravemente dañado, cruzó heroicamente la meta en novena posición, demostrando que su deseo de continuar estaba justificado, pero posteriormente fue relegado al puesto 16 debido a la penalización: el coche de seguridad, que salió en la vuelta 46 tras el abandono de Max Verstappen en Stowe, jugó en su contra, ya que el grupo se acercaba para alcanzar la bandera a cuadros detrás del coche de relevo.