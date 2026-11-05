Fórmula 1

Max Verstappen: Estaba todavía borracho el día después de mi primer título

Max Verstappen habla sobre las obligaciones de un campeón del mundo tras su título: él mismo probablemente aún tenía alcohol en el cuerpo; en aquel entonces fue agradable

Norman Fischer

Publicado: 5 nov 2026, 18:54

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Kimi Antonelli no solo tiene que acostumbrarse a un nuevo papel deportivo tras su primer título mundial. Con el éxito también aumenta la atención fuera de la pista. Numerosos compromisos con los medios, apariciones públicas y obligaciones adicionales pasan de repente a formar parte del día a día de un campeón del mundo de Fórmula 1.

Max Verstappen y Fernando Alonso conocen esta situación por experiencia propia, y recuerdan que la forma de afrontarla ha cambiado con el paso de los años.

Verstappen se toma la carga adicional con humor: "Al día siguiente probablemente seguía borracho, así que en realidad fue bastante bien, para ser sincero", cuenta el piloto de Red Bull sobre el periodo posterior a la conquista de su primer título. Simplemente se dejó llevar y soportó los compromisos.

Que el triunfo también conlleve un día adicional de revuelo mediático y obligaciones no es necesariamente agradable. "Pero, al mismo tiempo, eso es exactamente con lo que siempre has soñado: ganar el campeonato del mundo. Y eso era lo más importante", subraya Verstappen. Si para ello al día siguiente toca una agenda completa, hay que adaptarse.

Verstappen no cree que Antonelli vaya a cambiar

También respecto a Antonelli, el neerlandés no ve motivo de preocupación. Gracias al título, el piloto de Mercedes recibirá mucha más atención, especialmente en Italia. "Seguro que ahora lo conoce muchísima más gente. En Italia probablemente sea un héroe aún mayor, pero eso está completamente bien."

Verstappen, sin embargo, no cree que el éxito vaya a cambiar de manera fundamental el carácter del joven de 20 años: "Parece tener los pies muy en la tierra y ser extremadamente humilde, así que no creo que vaya a cambiar mucho para él", dice el cuatro veces campeón del mundo.

Alonso también sabe poner en contexto los compromisos adicionales, aunque señala un cambio claro en la Fórmula 1. Cuando ganó su primer título mundial hace unos 20 años, el esfuerzo fuera de la pista aún era más manejable. "Definitivamente es algo bonito y un problema de lujo, está claro", dice el español.

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Alonso: Antes el esfuerzo mediático era menor

Hoy la demanda de contenidos y de presencia mediática es mucho mayor. También los equipos cuentan ahora con estructuras mucho más grandes entre bastidores. Tras su primer título, en cambio, el programa aún era relativamente sencillo.

"Ganas, haces tu rueda de prensa, en casa alguna cosa más, visitas la fábrica, das las gracias a todos en la fábrica, y eso era básicamente todo en aquel entonces", recuerda Alonso.

Para Antonelli, por tanto, el calendario tras su primer título probablemente será más amplio. Verstappen y Alonso dejan claro, sin embargo, que la atención adicional forma parte, en última instancia, de los aspectos agradables de un éxito con el que sueña cualquier piloto.

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