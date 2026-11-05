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Checo Pérez sobre su millonario sueldo en F1: "Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto"

Tras revelarse que su contrato con Cadillac ronda los 100 MDD hasta 2029, Checo Pérez respondió en Brasil sobre su salario. El mexicano señala que equipo conocen su nivel y lo que aporta.

Federico Faturos

Publicado: 5 nov 2026, 17:36

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Durante el Gran Premio de la Ciudad de México se reveló que el nuevo acuerdo que firmó Sergio Pérez con Cadillac F1 hasta el 2029 tendría un valor de alrededor de 100 millones de dólares por las tres temporadas, lo cual lo colocaría cómodamente dentro de los seis mejores pagados de la parrilla de la Fórmula 1 actual.

La cifra incluye salario base y bonos de rendimiento. Ante un promedio anual de 33 millones de dólares que lo pondría a la altura de pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Fernando Alonso y Charles Leclerc, Checo Pérez fue cuestionado en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana sobre la situación.

"Cadillac entiende perfectamente la situación en la que me encuentro"

El piloto mexicano se presentó al circuito de Interlagos una hora después de lo programado originalmente para su ronda de medios, al igual que Valtteri Bottas. Ante la pregunta expresa sobre si estas cifras y su posición en la tabla salarial reflejan su estatus actual dentro de la escudería o la exigencia esperada para los próximos años, Checo Pérez desestimó ante los medios, incluido Motorsport.com, cualquier presión financiera y enfatizó que se le está dando valor a la experiencia que el puede colocar en pista y que aporta al equipo.

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“Creo que al final Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto”, dijo el mexicano en Sao Paulo.

“Quien realmente entiende de Fórmula 1 sabe el nivel al que estoy manejando y al que he estado manejando en los últimos años", respondió.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Checo Pérez, cuyo acuerdo con la escudería americana representa el contrato más lucrativo de su trayectoria deportiva tras su paso por Red Bull, reiteró la plena coincidencia que existe entre sus metas personales y los objetivos de la marca para consolidar la estructura en el mediano plazo.

"Así que, por un lado, estoy tranquilo. Y por el otro, Cadillac también entiende perfectamente la situación en la que me encuentro", concluyó el tapatío.

El mexicano se mantiene como el único piloto confirmado por la escudería norteamericana para el 2027 luego de que el segundo asiento es una decisión que debe resolverse entre Colton Herta y Valtteri Bottas, donde el mexicano ha dejado en claro que, en estos momentos del proyecto, preferiría un piloto con experiencia a su lado.

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