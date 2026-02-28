Max Verstappen dice que su implicación en Team Redline surgió de una preocupación que identificó durante su propia carrera: el karting en el mundo real se ha vuelto tan caro que el talento está quedando fuera por razones económicas, por lo que el sim racing puede ser una vía creíble hacia carreras remuneradas.

Verstappen ha sido miembro desde hace mucho tiempo del equipo de sim racing Team Redline desde que se unió en 2015, y el propio equipo se remonta a principios de la década de 2000 como uno de los nombres más conocidos en la competición de simulación de alto nivel.

Pero en una entrevista en el podcast Up to Speed grabada durante las pruebas de Bahréin, Verstappen explicó por qué el proyecto es tan importante para él.

En el amplio abanico de temas del episodio, desde los coches de 2026 hasta las influencias familiares y su padre todavía compitiendo a los 53 años, el neerlandés volvió repetidamente al mismo tema: extraer rendimiento a partir del entrenamiento.

Describió cómo lleva esa mentalidad del simulador a los fines de semana de carrera y viceversa, y añadió que busca ganancias marginales incluso en las horas finales antes de una carrera. Esa lógica condujo entonces al propósito de Team Redline: si el karting es el primer peldaño y la escalera se está retirando, el simulador se convierte en una ruta igual y paralela que puede enseñar el proceso antes de que un piloto siquiera tenga que sentarse en un coche real.

Por lo tanto, Team Redline se convierte en un puente hacia la carrera deportiva que muchos sueñan. No necesariamente la Fórmula 1, sino roles remunerados en categorías como GT y resistencia, donde los asientos apoyados por fábricas son ahora realistas.

"También es porque creo que el karting hoy en día se está volviendo muy caro. Incluso comparado con cuando yo corría. No se puede negar que incluso en el karting hoy en día hay mucha gente con mucho dinero. Y yo haría lo mismo si tuviera un hijo o una hija que compitiera. Quieres tener el mejor material.

#31 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Max Verstappen, Chris Lulham Photo by: VLN

"Pero el problema es que cuando tienes dinero, los precios suben y para conseguir el mejor material... Así que siento que las personas que no tienen el dinero o las posibilidades en general están quedando fuera o simplemente no obtienen las oportunidades correctas, la gente se rinde", dijo.

"La gente se pasa al sim racing y veo a muchos chicos y pilotos que intentan, a través del mundo del sim racing, hacer una carrera. Todos sueñan con competir en la vida real. Y tuve una historia similar con mi piloto [Chris Lulham], que ahora está en GT3. Hizo karting. Le fue muy bien. Pero básicamente ahí es donde se detiene el camino.

"Solo estoy tratando de crear esta oportunidad en la que —llegar hasta la Fórmula 1 es difícil. No importa si eres el mejor piloto de karting que hay, pero quiero poder darles una carrera. Quiero que puedan convertirse en pilotos oficiales de fábrica en cualquier categoría de resistencia. Qué hermosa es la resistencia hoy en día con tantos fabricantes y dando a la gente grandes carreras y plataformas.

"Y para mí es exactamente eso. Quiero dar la oportunidad a través del sim racing para que puedan venir y unirse a nosotros. Aprender, diría, cómo convertirse en un piloto profesional en términos de cómo operas desde casa o donde vivas antes incluso de entrar en el mundo real."

Si esa cantera se convierte en un modelo repetible aún está por verse, pero Verstappen ha dejado claro que sus propias prioridades giran cada vez más en torno a construir vías de acceso al automovilismo para otros en lugar de solo sumar más récords a su propia carrera.