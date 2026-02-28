El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, dice que los fabricantes de unidades de potencia de la categoría han aprobado por unanimidad cambios en la forma en que se miden las relaciones de compresión de los motores, con modificacaciones que llegarán tan pronto como el 1 de junio.

La relación de compresión de los motores de combustión V6, que mide cuánto puede comprimirse la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido a 16:1 para esta generación de unidades de potencia, en parte para ayudar a que la construcción de motores sea más accesible para recién llegados como Audi.

Pero los fabricantes rivales, que se cree que están liderados por Audi, cuestionaron una forma ingeniosa de cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, que es como la mide la FIA, mientras se expandía en condiciones calientes y en funcionamiento y obtenía una ventaja significativa. Audi se unió a Honda y Ferrari para presionar a la FIA a abordar el problema antes del inicio de la temporada 2026 la próxima semana en Australia, ya que se rumoreaba que Mercedes había utilizado el truco a su favor, aunque el equipo recibió garantías de que sus unidades de potencia eran completamente legales.

Los fabricantes de la Fórmula 1 discreparon sobre su interpretación del reglamento de unidades de potencia de 2026. Photo by: Kym Illman / Getty Images

Tras una serie de discusiones, la FIA presentó un compromiso para una votación electrónica entre los cinco fabricantes de unidades de potencia, que también incluye a Red Bull-Ford, dando a todas las partes 10 días para votar la propuesta. Esa solución consiste en comenzar a medir las relaciones de compresión del motor tanto en condiciones calientes como frías a partir del 1 de junio, y posteriormente medirlas solo en condiciones de funcionamiento a 130C desde la temporada 2027 en adelante. La FIA ha dicho ahora que todos los fabricantes han votado a favor de la propuesta, y los cambios también fueron ratificados por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

"Se ha invertido un esfuerzo significativo en encontrar una solución al tema de la relación de compresión", dijo la FIA en un comunicado el sábado por la mañana. "Este parámetro, que fue uno de los objetivos fundamentales clave de estas regulaciones para atraer a nuevos participantes al deporte, está limitado en el reglamento a 16:1, medido en condiciones frías.

"La FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determina que la relación de compresión será controlada tanto en condiciones calientes como frías desde el 1 de junio de 2026, y posteriormente solo en las condiciones de funcionamiento (130°C) desde 2027 en adelante."

Hablando en exclusiva con Motorsport.com, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dijo que su escudería, que producirá sus propias unidades de potencia por primera vez en 2026, solo quería claridad sobre el asunto antes de entrar en la nueva campaña.

"Estamos pidiendo claridad. Dígannos qué se nos permite hacer, y el resto importa poco: es esencial tener una comprensión clara de lo que está permitido, y luego creo que cada competidor debería ser libre de alcanzar el resultado siguiendo el camino que considere mejor. Esto se aplica no solo a la unidad de potencia, sino a todo", dijo Mekies.

La FIA también dijo que continuará evaluando los datos de las pruebas de pretemporada y de las primeras rondas de la temporada en medio de preocupaciones sobre las draconianas tácticas de recuperación de energía que los pilotos tendrán que usar para optimizar las nuevas unidades de potencia de 2026, que dependen mucho más de la energía eléctrica que sus predecesoras.

"Las regulaciones introducidas para 2026 representan uno de los mayores cambios de los últimos tiempos", continuó el comunicado. "Todas las partes reconocen que con la introducción de cambios reglamentarios tan significativos, hay aprendizajes colectivos que se pueden extraer de las pruebas de pretemporada y de las rondas iniciales del campeonato 2026.

"Se continúan realizando evaluaciones adicionales y verificaciones técnicas sobre cuestiones de gestión de energía."